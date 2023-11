Una beba de menos de dos años enfrenta graves lesiones faciales luego de ser mordida por un perro de la familia. La situación, ya de por sí desgarradora, se complica aún más debido a la ausencia de un cirujano disponible en el Hospital Juan Domingo Perón, impidiendo que la pequeña sea trasladada a Salta capital para recibir atención especializada.

La desgarradora escena tuvo lugar cuando el perro reaccionó ante los piedrazos arrojados por niños que pasaban cerca de la humilde vivienda. La beba, inocente víctima de esta cadena de eventos, presenta graves lesiones en su rostro desde el jueves pasado y, a pesar de los intentos de su madre, no ha logrado que la deriven a la capital provincial para recibir atención de especialistas.

La abuela de la niña, residente en un asentamiento en las afueras de Tartagal, expresó su angustia al relatar la situación: "Cuando el perro la lastimó, la trajimos al hospital, le pusieron calmante y nos dijeron que acá no hay cirujano, que la llevemos a la clínica privada. Le expliqué al médico y a la enfermera que no tenemos dinero, sino no la hubiéramos traído al hospital, pero desde el jueves que no le hacen nada porque nos dicen que el cirujano está de licencia", explicó la humilde mujer.

La beba, con calmantes y antibióticos, sufre en silencio mientras su familia busca desesperadamente una solución. La abuela, mostrando imágenes del rostro de la pequeña, expresó su temor y desesperación, llamando la atención de los medios para buscar ayuda ante la difícil situación. La falta de atención médica adecuada deja a la bebé con dos mejillas abiertas por las mordeduras, generando una urgente necesidad de intervención médica especializada.

La situación también involucra a otros niños en el hospital que, según la abuela, no reciben la atención necesaria. La humilde mujer busca visibilizar el caso para obtener ayuda y una pronta solución, ya que la salud de la bebé se deteriora día a día sin acceso al tratamiento necesario.