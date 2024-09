Con casi 30 "astronautas" entregados y una decena de actuaciones, MTV celebró este miércoles los premios Video Music Awards 2024 (VMA) a los mejores videos musicales del último año, en una noche en la que la cultura y la música pop fueron protagonistas con sus shows, la diversidad de géneros y artistas de todo el mundo, incluida la Argentina —por primera vez—.

La edición número 40 de la gala fue conducida por la rapera Megan Thee Stallion, quien supo llevar con gracia y optimismo una ceremonia que duró más de tres horas. Además, actuó y cantó sencillos de su último álbum MEGAN y hasta se dio el gusto de homenajear a Britney Spears, vistiéndose de la misma manera que en la histórica actuación de 2002, con la boa albina incluida.

Entre los ganadores destacados se encontraron, por supuesto, que Taylor Swift con siete estatuillas, pero también Sabrina Carpenter que se llevó el premio a la "Canción del Año" por el viral sencillo Espresso, y Chappell Roan, condecorada con el trofeo de "Mejor Artista Nuevo" gracias a varios videos y sencillos de su álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Chappell Roan wins best new artist at the 2024 #VMAs and dedicates her award to drag artists and the LGBTQ+ community pic.twitter.com/j0WwP1Wecm — The Hollywood Reporter (@THR) September 12, 2024

En su discurso, Roan, quien tiene un año más que exitoso y se espera que tenga varias ternas en los próximos GRAMMY, le agradeció a la comunidad homosexual, la principal fuente de inspiración de su arte musical y su presencia en escena.

“Se lo dedico a todos los artistas drag que me inspiran, y se lo dedico a todas las personas queer y trans que inspiran el pop”, sentenció visiblemente emocionada.

Taylor Swift aprovechó su triunfo para que la gente vote

Taylor Swift, la artista más nominada con un total de 12 consideraciones, fue obviamente la más ganadora de la noche, con 7 trofeos, incluyendo Video del Año por Fortnight, con la colaboración del rapero Post Malone. Cabe señalar que el audiovisual fue dirigido por ella misma y contó con los coprotagonistas de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos (1981), Ethan Hawke y Josh Charles.

En este sentido, Swift superó el récord de Beyoncé de premios MTV Video Music Awards ganados, con 30 astronautas, frente a los 25 de la ex Destiny's Child.

Taylor Swift thanks her boyfriend Travis Kelce during her acceptance speech for video of the year at the 2024 #VMAs pic.twitter.com/7VbsBs1ohZ — The Hollywood Reporter (@THR) September 12, 2024

Durante su aceptación del premio más importante de la noche, la compositora crédito a gran parte de las personas involucradas, y “mi novio Travis Kelce”, quien estaba “animando desde el otro lado del estudio donde estábamos filmando el video”, dijo. “Quiero agradecerle por agregar eso a nuestra filmación porque siempre lo recordaré”, agregó.

Al finalizar, reiteró lo mencionado en su reciente publicación de Instagram sobre su apoyo a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de EE. UU., al pedirle a la gente que se inscriba y vote. “Si tienes 18 años, regístrate para votar. Son unas elecciones importantes”, completó la estrella del pop.

Katy Perry, la vanguardista

Sin dudas, el momento más esperado de la noche fue la actuación de Katy Perry, el plato principal de la velada debido a que recibió el Michael Jackson Vanguard Award, que reconoce a su legado y trayectoria.

Es que la californiana que inició su carrera en 2008 con su exitoso sencillo I Kissed a Girl está a punto de lanzar su nuevo álbum 143, en el que vuelve a las raíces dance pop que la hicieron en la única artista con cinco sencillos número 1 en la lista Hot 100 de la revista Billboard, gracias a su segundo álbum Teenage Dream.

En este marco, brindó una actuación de casi 10 minutos donde recorrió sus mayores hits y aprovechó a promocionar sus últimos temas como LIFETIMES y I'm His, He's Mine, con la rapera Doechii.

Perry fue a los VMAs acompañada de su pareja, el actor Orlando Bloom, quien fue el encargado de entregarle este importante premio. “Te enamoraste de ella como Katy Perry; yo me enamoré de ella como Katheryn Hudson. La conoces como una superestrella mundial que aporta amor, luz y su sentido del humor único a cada canción que escribe y a cada video musical que crea. La conozco como madre, como una pareja que aporta ese mismo amor y alegría a nuestra familia”, reflexionó el intérprete.

En su discurso, la compositora compartió cuánto aprecia a su familia, le agradeció a todos los que la apoyaron desde sus comienzos en el sitio ya difunto MySpace, a la comunidad LGBTIQ+, y por supuesto, a Bloom y la hija de ambos, Daisy.

“Me emociona cuando miro a mi alrededor y veo a todos los artistas jóvenes y maravillosos que actúan con confianza, iniciativa, vulnerabilidad y autenticidad. Una de las principales razones por las que estoy aquí ahora es que aprendí a bloquear todo el ruido contra el que todos los artistas de la industria tienen que luchar constantemente, especialmente las mujeres", cerró la homenajeada.

De Monte Grande al mundo: Tiago PZK debutó en el escenario los VMAs

Una sorpresa de la que quizá no todos estaban enterados: una nueva “coronación de gloria”. El artista urbano Tiago PZK debutó en el escenario de los VMAs en la presentación de la brasileña Anitta, en la que entonaron la canción Alegría, del álbum GOTTI A.

Como era de esperarse, las redes sociales se revolucionaron, ya que se trata de la primera vez que un argentino se presenta en estos premios en su versión estadounidense.

En tanto, otros se enloquecieron al pensar que el cantante de 23 años estaba en el mismo sitio que Taylor Swift, Eminem o Katy Perry. Definitivamente, Argentina en la casa.

Premios MTV VMAs 2024: uno por uno, todos los ganadores:

MTV Michael Jackson Video Vanguard

Katy Perry

Video del año

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Performance más icónica de los VMAs

Katy Perry – Roar (2013, en directo desde Empire-Fulton Ferry Park)

Mejor Video de Tendencia

Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba – “Mamushi”

Mejor Video Rock

Lenny Kravitz – “Human”

Mejor Colaboración

Taylor Swift feat. Post Palone - “Fortnight”

Mejor Video Alternativo

Benson Boone – “Beautiful Things”

Mejor Video Afrobeat

Tyla – “Water”

Canción del Verano

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Canción del año

Sabrina Carpenter - “Espresso”

Artista del Año

Taylor Swift

Mejor Pop

Taylor Swift

Mejor Video Hip-Hop

Eminem - “Houdini”

Mejor Video R&B

SZA - “Snooze”

Mejor Video K-POP

LISA - “Rockstar”

Mejor Video para el Bien

Billie Eillish - What Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”]

Mejores efectos visuales

Eminem – “Houdini” (Efectos visuales por Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic y Flawless Post)

Mejor edición

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight” (Edición por Chancler Haynes)

Mejor dirección

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight” (Dirigido por Taylor Swift)

Mejor dirección de arte

Megan Thee Stallion – “Boa” (Dirección artística por Brittany Porter)

Mejor coreografía

Dua Lipa – “Houdini” (Coreografía de Charm La'Donna )

Mejor fotografía

Ariana Grande – “We Can't Be Friends (Wait for Your Love)” – (Fotografía por Anatol Trofimov)

Mejor Artista Nuevo

Chappell Roan

Mejor Video Latino

Anitta - “Mil Veces”