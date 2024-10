Taylor Swift inició el viernes la etapa remaining de su Eras Tour con el primero de tres reveals en el Onerous Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

La lluvia caía a cántaros, pero no lo suficiente como para enfriar el ánimo de los 61.000 Swifties emocionados del público.

Swift, quien estrenó cuatro nuevos conjuntos del Eras Tour, deleitó a los fanáticos con un invitado especial durante el épico concierto de tres horas.

A ella se unió en el escenario Florence Welch de Florence + The Machine para un dueto de su exitosa canción Florida, que forma parte del último álbum de Swift, The Tortured Poets Division.

Florence Welch surprised the audience at The Eras Tour in Miami to sing “Florida!!!” with Taylor Swift tonight | #TSTheErasTourMiami pic.twitter.com/okrGqNhJ8e — Deadline (@DEADLINE) October 19, 2024

Swift subió al escenario junto a Welch ataviada con un vestido blanco con 'Who's Afraid Of Little Outdated Me? Deberías estar escrito en la mitad inferior abullonada de su falda asimétrica personalizada de Vivienne Westwood.

En cuanto a Welch, se veía increíble con un vestido blanco con encaje negro en varias partes del número, incluida la parte inferior.

El novio de Swift, Travis Kelce, no pudo asistir al espectáculo debido a su agenda de práctica antes del enfrentamiento del domingo en San Francisco, otro miembro de la familia de la estrella del fútbol estaba presente.

Taylor llevaba un vestido brillante con borlas que brillaba bajo las luces brillantes y contenía tonos de dorado claro y azul.

Durante el asombroso set de 46 canciones, que normalmente ha durado al menos tres horas y 15 minutos, se vio a la cantautora uniéndose a la coreografía con sus bailarines de respaldo mientras la lluvia caía a cántaros sobre el estadio.

Ella comenzó el espectáculo con Miss Americana & the Heartbreak Prince, de su álbum Lover, que condujo a Merciless Summer season, The Man, You Want To Calm Down y luego Lover, para cerrar el primer acto del concierto.

Puede interesarte

La superestrella del pop se transforma en una variedad de conjuntos diferentes durante el espectáculo de tres horas.

La superestrella del pop se transforma en una variedad de conjuntos diferentes durante el espectáculo de tres horas.