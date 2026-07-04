Después del misterio que se dio en torno al casamiento de la reina del pop Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce, finalmente este viernes por la tarde comenzaron a llegar estrellas y celebridades a Nueva York, lo que indicó que ya comienzan las celebraciones del casamiento.

Durante casi tres horas, los invitados se precipitaron al Madison Square Garden en vehículos con vidrios oscuros o, en algunos casos, a pie. La boda del año se lleva a cabo en el marco de un importante dispositivo de seguridad. Las celebridades se casaron oficialmente en una ceremonia íntima, según confirmó una portavoz de la cantante el viernes.

Actores como Ethan Hawke, Jason Sudeikis y Hugh Grant, así como al cantante Benson Boone, fueron vistos llegar al famoso escenario. Las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss, el actor Bradley Cooper, la actriz Dakota Johnson y también la cantante Camila Cabello fueron fotografiados con atuendos de gala en las calles de la ciudad.

Entre los compañeros de Kelce presentes, estuvo el corredor Kareem Hunt; el receptor de los Seattle Seahawks y reciente campeón del Super Bowl, Cooper Kupp; el receptor de los New York Giants, JuJu Smith-Schuster y el narrador de la NFL, Joe Buck.

Celebridades, deportistas y amigos publicaron en redes sociales cómo se estaban preparando para ir al evento. Entre ellos Brandon Borders, productor del pódcast New Heights protagonizado por Kelce y su hermano Jason Kelce; Beau Allen, exjugador de los Eagles de Filadelfia; y la actriz Jessica Chastain.

Por otra parte, en las inmediaciones de la famosa sala de espectáculos y arena deportiva se reunió una multitud de swifties, como se conoce a los fans de la artista, que cantaron canciones mientras una fila de camionetas negras dejaba a los numerosos invitados.

Este festejo se da durante las celebraciones del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora el 4 de julio. Sin embargo, en el caso particular de este viernes las autoridades debieron aplazar desfiles, conciertos y espectáculos pirotécnicos que estaban programados para esta jornada.

En el grupo de las celebridades que aparecerían en la lista de invitados, según indicó Variety, estaban Selena Gomez —una de las personas más cercanas a la novia—, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y las hermanas Bella y Gigi Hadid, quien iría acompañada por su pareja, el actor Bradley Cooper.

🚨 | Dakota Johnson on her way to Taylor swift wedding pic.twitter.com/mLhPjTfOjv — pop_insider 🤍🖤 (@PInsider_) July 3, 2026

También las hermanas Alana, Este y Danielle Haim, las actrices Anya Taylor-Joy y Ellen Pompeo, el matrimonio conformado por Beyoncé y Jay-Z y los comprometidos Phoebe Dynevor y Cameron Fuller. Zoe Kravitz también figuraría en la lista y, aunque a su pareja Harry Styles, exnovio de Taylor Swift, también le habría llegado la invitación, no asistirá puesto que este viernes y sábado se presenta en el Wembley Stadium de Londres con su tour Together, Together.

De la industria musical también hay varios nombres destacados. Desde Miranda Lambert, Kane Brown, Little Big Town, Kelsea Ballerini y Maren Morris hasta Jack Antonoff, que seguramente irá con su esposa, la actriz Margaret Qually, y los también productores Max Martin, Shellback y Aaron Dessner. También asistirían Lucian Grainge, presidente de Universal Music Group; Louis Messina, promotor de giras de la artista; Troy Tomlinson, de Universal Music Publishing Group; y Monte y Avery Lipman, fundadores de Republic Records.

Entre los elegidos también habría importantes nombres de Disney, compañía con la que Swift viene trabajando codo a codo durante los últimos años. De hecho, el mes pasado lanzó “I Knew It, I Knew You” para la banda sonora de Toy Story 5. Entre ellos, el exCEO de la empresa Bob Iger, David Greenbaum, director de 20th Century Studios, y Dana Walden, presidenta y directora creativa de Disney.

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Según la prensa, a la ceremonia seguirá una recepción durante la cual actuarán, entre otros, la cantante Stevie Nicks y el músico country Tim McGraw, y se rumorea que Ed Sheeran también estará entre quienes se subirán al escenario, reportó la columna de chismes Page Six del New York Post.

La frenética cobertura en torno a la boda incluyó fuentes no identificadas que dijeron a Page Six que la cantante y el deportista ya se habían casado frente a “un pequeño grupo de seres queridos”. Hasta el edificio Empire State informó que tendrá un “destello azul claro” para celebrar la boda.

La cantante multimillonaria y el campeón del Super Bowl en tres ocasiones, ambos de 36 años, llevan saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025. Además, una portavoz de la cantante confirmó este viernes que la pareja se casó oficialmente.

“Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En cambio, el hermano de ella Austin Swift fue el hombre de honor de Taylor y Jason Kelce fue el padrino”, dijo la publicista de Swift, Tree Paine, en un comunicado. La boda fue oficiada por el actor Adam Sandler. También contó que la ropa que usaron Swift y Kelce fueron diseñados por Christian Dior Haute Couture y su diseñador Jonathan Anderson, con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin.