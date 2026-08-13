Todo sucedió cuando el hombre preguntó si había sobrado pan y las empleadas contestaron que no había quedado nada. Es el segundo episodio en menos de una semana.

Un violento episodio se registró este miércoles por la tarde en una cafetería del centro de Mar del Plata, donde un hombre entró para pedir comida y, ante la negativa de las empleadas, comenzó a insultarlas y las amenazó antes de retirarse.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en Caballito Blanco, ubicado en la esquina de Córdoba y Bolívar. La secuencia quedó registrada por una de las cámaras de seguridad del local.

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Todo comenzó cuando el hombre ingresó y preguntó si había sobrado pan. En ese momento, las empleadas le respondieron que no había quedado nada.

Mientras una de ellas intentaba explicarle la situación, el hombre reaccionó de manera violenta y le gritó: “¿Me podés dejar de callar la boca?”.

#MardelPlata "Te arruino": pidió comida en una cafetería, le dijeron que no y enloqueció por completo



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La situación sorprendió a las trabajadoras, que le pidieron que se retirara del lugar. El hombre finalmente salió, aunque continuó con los insultos mientras se dirigía hacia la puerta.

“La con... de tu madre, estúpida, hija de p...”, fueron algunas de las expresiones que lanzó contra las empleadas. Antes de abandonar el comercio, además, hizo una amenaza directa: “Te arruino. Hablame bien, la con... de tu madre”.

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Según contó uno de los responsables del comercio, no sería la primera vez que el mismo hombre tiene una reacción de este tipo en el lugar.

De acuerdo con su relato, apenas cuatro días antes había protagonizado otro episodio similar en la cafetería. En aquella oportunidad, siempre según el responsable del comercio, llegó incluso a golpear el mostrador durante la discusión.