Ricardo Darín abrió una impensada polémica al decir en su visita al programa de Mirtha Legrand que una docena de empanadas vale 48 mil pesos lo que despertó voces a favor y en contra del actor.

Lo cierto es que Moria Casán habló del tema y disparó directamente contra la conductora y llamó a no ir a su mesa. “No se puede ir a la mesa de Mirtha Legrand", dijo en una entrevista con TN.

A lo que Jorge Marrale, su compañero en la obra Cuestión de género, opinó: “Me parece que es una actitud la que se ha tenido contra Ricardo pésima y que venga de autoridades doblemente pésima".

"Y que además un hater le empiece a decir cosas de la hermana como le dijeron desde el anonimato la verdad me parece un bochorno. En verdad es un ataque y si la comunidad no tiene cuidado vamos a estar en problemas", agregó el actor.

"Me parece pésimo que siempre se centralice en los artistas y los actores", continuó Marrale en su postura. Luego la One añadió picante contra Mirtha Legrand: "En conclusión: no hay que ir de Mirtha Legrand porque Mirtha Legrand te hace pasarla mal. Esa es la única conclusión que saco pero la queremos a Chiquita, todo bien".

"Yo ya no voy a esos lugares, me invitan y no quiero ir", cerró contundente Moria Casán. ¿Le responderá Mirtha?