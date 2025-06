La mesa de Mirtha Legrand sorprende con momentos inesperados y este sábado 14 de junio volvió a cumplir con esa tradición. Belén Francese se convirtió en el centro de la escena durante su paso por La Noche de Mirtha (El Trece), donde el humor, los guiños y un episodio más que incómodo se adueñaron de la noche. La actriz, fiel a su estilo espontáneo, protagonizó no solo momentos de complicidad y risas, sino que además quedó envuelta en una particular situación que dio mucho que hablar, tanto dentro del estudio como luego en las redes.

La noche transcurría con la energía característica que instala Francese, que ya desde el arranque eligió sorprender a la Chiqui con un poema en rima especialmente dedicado a la carrera de la diva. Con su humor habitual, sumó guiños y generó risas entre los presentes, lo que contribuyó a crear un ambiente distendido entre los invitados. Sin embargo, de un momento para otro, todas las miradas apuntaron a un blooper que acaparó la atención y generó tanta gracia como desconcierto, desatando además una serie de comentarios sobre el “accidente” que sufrió la artista con su vestido.

El episodio surgió cuando la actriz, visiblemente emocionada, se levantó de la mesa para pedir un aplauso cerrado. Lo que nadie esperaba era que en ese instante quedara en evidencia una gran mancha en su vestido claro, a la vista de todos los presentes. Flavio Mendoza, sin perder la oportunidad, lanzó entre risas: “¡Estás toda mojada! ¿Qué te hiciste? ¿Pis?”. El comentario cayó como un chispazo y fue acompañado por carcajadas generalizadas.

Belén, aunque notó la incomodidad y escuchó a Mendoza, optó por tomar la situación con naturalidad. Siguió aplaudiendo, eligiendo no hacer referencia al comentario, y retomó la dinámica del programa. Sin embargo, el incidente se sumó a otros pequeños accidentes que había protagonizado a lo largo de la noche: en distintas ocasiones se le cayeron objetos de la mesa y, al pararse, todas esas pequeñas secuelas quedaron al descubierto.

La visita de Francese a la mesa de Mirtha no solo estuvo marcada por el humor y los bloopers, sino también por un picante intercambio con Mendoza. Ambos tienen historia compartida desde los años en el Bailando de Marcelo Tinelli y, en esta ocasión, intercambiaron bromas y chicanas que en algunos momentos requirieron la intervención de la conductora para poner orden. La actriz recordó cómo en una temporada del certamen el productor y coreógrafo solía ayudarla con el vestuario: “Yo me acuerdo que en un Bailando me ayudabas a mí también con el look. Te lo voy a agradecer”, dijo en pleno aire.

Legrand, fiel a su estilo, aprovechó la oportunidad para preguntarle a Flavio si seguía haciendo acrobacias. El protagonista de El circo del Ánima respondió con un comentario que no tardó en despertar más risas: “Sí, sigo. Sigo todavía hasta que me quiebre y me sacrifiquen”, tiró entre carcajadas. Belén, veloz, tomó la posta y agregó, tentada de risa, su propia impresión sobre el último espectáculo de Mendoza: “Yo te vi en el último espectáculo, que es fabuloso. Pone todo. Me daba entre gracia y ternura porque, yo decía, ‘mirá el señor qué bien que está, cómo se la banca’”.

Flavio Mendoza y Belén Francese se enfrentaron en pleno programa en vivo (Video: La Noche de Mirtha - El Trece)

Flavio no se quedó atrás y contraatacó de forma irónica: “Irrespetuosa. Vos porque te casaste con un millonario y te pusiste a vender vino. Yo, mi amor, me tengo que seguir colgando”. Entre las risas, Belén cambió el tono y le respondió en serio: “No. Yo me desvivo trabajando desde muy chica y vos lo sabés”. Ante la intensidad del cruce, la presentadora no pudo evitar intervenir con uno de sus clásicos comentarios: “Yo sabía que esta mesa iba a ser difícil”, dijo, dejando entrever que la chispa entre ambos invitados estaba lejos de apagarse.

Lejos de soltar la broma, el coreógrafo volvió a la carga haciendo referencia a una frase viralizada por Oriana Junco: “¿Qué hacés? Decime. Hiciste un Bailando hace 8 años... ¡De qué viven!”, preguntó divertido. Belén fue rápida en contestar y dejó en claro su presente laboral: “No hay temporada en que no haga teatro. Con mi marido nos complementamos”, respondió mientras Mirtha recordaba haberla visto sobre el escenario en la temporada de verano en la costa. “Hice Una familia de locos en Mar del Plata y fue un éxito rotundo. Después viajé y ahora empiezo el streaming. No paro”, enumeró ante la cámara.

Colmada de situaciones imprevistas y de cruce entre el humor y la seriedad, la noche de Belén en lo de Mirtha dejó momentos que rápidamente se volvieron tema de conversación. Desde el poema dedicado a la diva hasta el blooper que hizo estallar de risa a los invitados, pasando por las chicanas con Flavio y el repaso de su presente profesional, la actriz demostró por qué su presencia nunca pasa inadvertida. La mesaza volvió a ser escenario de historias que dan que hablar mucho más allá de la pantalla.