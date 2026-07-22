Dos delincuentes que circulaban en moto intentaron robarle la camioneta a un hombre que viajaba con un chico, el martes por la mañana, en el barrio Los Pinares, de Mar del Plata.

Uno de los atacantes abrió la puerta del conductor y lo amenazó con dispararle, pero la víctima se resistió y pidió ayuda a un vecino.

El episodio ocurrió en inmediaciones de San José de Calasanz y Concepción Arenal y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la zona.

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En las imágenes se observa cómo los dos sospechosos llegan a bordo de una moto. El acompañante baja, se acerca hasta la camioneta y abre la puerta del conductor para obligarlo a salir.

“Te mato al nene. Dejá la posición ahí”, le gritó. Por su apariencia física, el atacante aparentaba ser menor de edad, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

#MDQ Calasanz y López de Gomara, barrio Constitución. No pasaría los 14 años, pero amenazó con matar a un hombre que estaba junto a su hija. "No me importa nada, te doy un balazo", le gritó antes de darse a la fuga. pic.twitter.com/vGJTTH5CvS — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 22, 2026

Ante la resistencia de la víctima, el ladrón volvió a amenazarlo: “¡Te pego un balazo! A mí no me importa nada. No me importa nada. Te doy un balazo”.

El conductor permaneció dentro del habitáculo y comenzó a pedirle a un vecino que llamara a la Policía. En ese momento, el chico que viajaba como acompañante bajó de la camioneta y se produjo un forcejeo junto a la puerta.

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Al no poder apoderarse de la camioneta, el sospechoso regresó hasta la moto, donde lo esperaba su cómplice, y ambos escaparon del lugar.

El conductor bajó del vehículo y corrió algunos metros detrás de ellos, mientras varios vecinos salían de sus casas alertados por los gritos.

En la filmación no se alcanza a distinguir si los delincuentes sustrajeron algún objeto de valor. Por el momento, tampoco trascendió si fueron identificados o detenidos.