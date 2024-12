Fátima Florez visitó el programa de Mirtha Legrand y reaccionó incómoda ante una pregunta sobre Javier Milei.

"Todo lo que viví en mi vida, lo viví de corazón. No soy muy racional, soy más emocional. Me manejo con el corazón y no me arrepiento de nada. La pasé bárbaro...", manifestó la actriz al hablar sobre su relación con el presidente.

Ante esto, fiel a su estilo picante, Mirtha Legrand le preguntó: "¿Te molestó que el Presidente te reemplace tan rápido?". Incómoda, Fátima Florez respondió: "¿Reemplazar? Voy a tomar un traguito... porque esto hay que digerirlo. La vida continúa...".

Acto seguido, la diva le hizo otra pregunta al hueso: "¿Es muy pasional el Presidente?". Sin vueltas, la imitadora expresó: "Juntos éramos explosivos. Tengo muy buenos recuerdos. Si alguien pasó por mi vida es por algo. No le reprocho nada".

En otra parte del programa, Mirtha quiso saber si Javier Milei es fogoso, y Fátima se sinceró: "Yo soy muy fogosa, lo mío es un fuego constante y arrastro todo".

A su vez, la artista recordó cómo fue el primer contacto con el mandatario: "Nos conocimos por Instagram cuando yo me separé. Me empezó a escribir mucha gente... del deporte, de la música, de la actuación, de la política... De pronto me agarró la soltería y apareció el nuevo amor. Fue todo muy rápido. Nos encontramos por primera vez en mi casa".