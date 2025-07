Yanina Latorre criticó a Viviana Canosa por entrevistar en su programa a Fernanda Iglesias para hablar de la supuesta infidelidad de su marido, el comentarista deportivo Diego Latorre.

Pasados ya varios días del escándalo y luego de que la apuntada como "amante" del exfutbolista saliera a desmentir el rumor difundido por Fernanda, Yanina no se guardó nada y dirigió sus filosos dardos contra las dos periodistas de espectáculos de El Trece.

En el contexto de la charla que tuvo con Iglesias, Viviana Canosa lamentó la -según ella- cuestionable conducta de Diego Latorre: "Yo calculo que debe ser muy doloroso para ella, porque la desprolijidad de Diego es un espanto. Yo se lo diría a Diego en la cara, es un espanto".

Y luego reveló una infidencia que tuvo con Yanina: "Una vez me acuerdo en Infobae, cuando hicimos una entrevista, le dije 'me hubiera encantado que le recontra metas los cuernos y lo recontra cagu... a Diego' y ojalá, si me está mirando Yanina, ojalá que lo hagas, porque me da mucha bronca la impunidad de Diego".

Ante esto y otras declaraciones que fueron en el mismo sentido, Latorre fue implacable con Canosa: "Viviana, lo que hiciste hoy fue patético, te lo digo con todo el amor del mundo. Meterte con Dora, de 85 años, que la conoces, porque te dejé de bancar con lo de la denuncia de pedofilia".

Y agregó: "Vivi, yo te quiero, no voy a hablar mal de vos nunca, hicimos pases maravillosos, te banqué, te saqué al aire, y vos ahora estás caliente porque yo dejé de bancar tu denuncia".

Según Latorre, la invitación de Canosa a Iglesias al programa fue una suerte de pase de facturas por no apoyarla en su grave denuncia en la Justicia, en la que involucró a varios famosos.

"Yo no me puedo subir a una denuncia de pedofilia, te lo digo porque es grave. El día que tengas razón y tengas pruebas, lo charlamos", explicó la conductora.

Y sumó al respecto: "Yo nunca te critiqué, ni me reí de tu rating, ni festejé que se te levante el programa, que vos hoy me hayas dado como me diste, que te burles de una mujer de 85 años que ve que la familia de la hija está siendo amenazada por una mentirosa, y que ustedes dos se sienten a hablar de eso, la verdad Vivi, te pasaste dos pueblos".

Finalmente, Yanina Latorre acusó tanto a Viviana Canosa como a Fernanda Iglesias de no tener códigos: "Yo no soy como ustedes, yo no les pago con carpetazos, hoy Viviana y Fernanda fueron dos carpeteadoras".

¿Qué dijo la supuesta amante de Diego Latorre sobre los rumores de infidelidad?

La supuesta amante de Diego Latorre rompió el silencio tras el escándalo y desmintió a Fernanda Iglesias, quien instaló el tema en los medios.

"No es ninguna infidelidad la que ocurrió. Nada que ver. Hubo un reencuentro de compañeros, que es lo que le mandé a Fernanda y es cierto", expresó.

"Pero fue a modo de anécdota, de contactarme después de tantos años con un chico que le fue bien y triunfó... Justo coincidió que yo iba a Capital y nos juntamos en un hotel, pero no en una habitación", aclaró.

"Fue en un espacio privado, un café, algo reservado. Charlamos un rato. Qué era de la vida de los chicos, que se juntan cada dos meses a comer un asado...", agregó.

En otra nota de voz, continuó: "Ella interpretó, hizo una suposición. Nunca le di detalles de que en ese reencuentro hubo sexo. Nada que ver. Nunca le dije nada porque no existe".

"No pasó más que eso. No soy ninguna amante de él, ni lo seré. Yo tampoco la terminé de autorizar a Fernanda para que lo muestre...", concluyó la señora.