Este jueves, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió con una confesión inesperada frente a Fede Bal, quien participó como invitado en el programa. En medio de una charla distendida, la conductora reveló que lo había utilizado como parte de una estrategia personal contra Estefi Berardi.

"Tengo que decir una cosa y voy a aceptarlo. Él siempre fue de los amigos del medio, y se supone que uno los apoya y los defiende. Voy a hacer este mea culpa: te usé para vengarme de Estefi Berardi y lo reconozco", admitió Yanina.

Fede Popgold no tardó en preguntarle si se arrepentía. A lo que Latorre respondió con firmeza: "Cero, porque aparte primero que no tuve necesidad de mostrar el chat, yo no lo conté, ella se vendió sola con su cara cuando yo empecé a hablar sin nombrarla. Nombré un montón que estaban solteras, porque tuve ese decoro, a las casadas las limpié".

La confesión remite directamente al escándalo mediático que estalló en febrero de 2023, el lavarropas gate, cuando se filtraron chats privados de Fede Bal con varias mujeres mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey. La polémica se desató cuando Aldrey descubrió las conversaciones a través del lavarropas inteligente que compartían, y decidió terminar la relación. Entre las involucradas apareció el nombre de Estefi Berardi, lo que generó una fuerte interna entre ella y Yanina, que escaló hasta una demanda judicial.

Desde entonces, la relación entre Berardi y Latorre quedó completamente quebrada. La panelista decidió iniciar acciones legales contra Yanina por la divulgación de chats, aunque la Justicia finalmente dictó el sobreseimiento de Latorre. El conflicto se mantuvo vivo en los medios, con cruces constantes y declaraciones picantes.

Estefi Berardi volvió a pisar el estudio de LAM (América TV) el martes como angelita invitada, y no tardó en revelar por qué solicitó que Yanina Latorre no estuviera presente durante su participación.

Cuando Ángel de Brito le preguntó al aire sobre el motivo de su distancia con Latorre, Estefi explicó en vivo por qué prefirió evitar el reencuentro con quien compartió panel en el pasado.

"¿Vos no querías venir cuando esté Yanina acá en el programa?", le preguntó el conductor. Y Berardi respondió sin vueltas: "Prefiero que no. ¿Por qué? Porque puedo elegir, y prefiero que no".

Más adelante, Pepe Ochoa quiso saber cómo avanzaba el proceso judicial entre ambas, y la panelista se limitó a decir: "No tengo ni idea, eso Martín Leguizamón, llamalo".

Estefi también se refirió a lo que significó volver al ciclo después de su salida años atrás, y lo hizo con una reflexión: "Pensé que nunca iba a volver acá, la vida da muchas vueltas".

Por su parte, días antes de la visita de Berardi, Yanina Latorre se expresó sobre su ausencia en el programa y minimizó el asunto: "Cero. Me encanta. Por lo menos es limpia. La voy a invitar a mi programa".

Cabe recordar que la relación entre Estefanía Berardi y Yanina Latorre se encuentra marcada por una larga serie de enfrentamientos, tanto laborales como personales. Entre ellos se incluyen la exposición de conversaciones privadas, acusaciones cruzadas y una demanda judicial iniciada por Berardi, que terminó con el sobreseimiento de Latorre por parte de la Justicia.