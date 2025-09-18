Un momento de terror se vivió a bordo de un colectivo en Wembley, Londres, cuando un hombre irrumpió violentamente y amenazó al conductor mientras golpeaba la pantalla protectora del vehículo. El incidente sucedió en el servicio número 83, que une Golders Green y Ealing.

La agresión, que quedó registrada en un video tomado por los pasajeros testigo, ocurrió el viernes 12 de septiembre, cuando un hombre vestido con capucha se subió al transporte y comenzó a violentar al conductor en pleno recorrido.

El agresor, aparentemente molesto con el chofer, golpeó la pantalla de vidrio que separa el compartimiento del conductor 32 veces mientras gritaba:”¡Abre la puerta! ¡Ábrela ahora!”, según registró el video viralizado en redes.

Durante el arrebato, el hombre también amenazó al conductor con causarle daño físico: “Te voy a abrir la cabeza. ¿Crees que estoy bromeando?”, continuó en su ataque verbal. En ese momento los pasajeros se refugiaron en la parte trasera del colectivo, visiblemente aterrorizados.

El servicio circulaba cerca de Wembley High Road cuando se desató el incidente. El hombre incluso tomó una fotografía del conductor con su celular mientras le advertía: “Voy a recordar tu cara”. A pesar de todo, el operador logró mantener la calma y completar la ruta.

Finalmente, el hombre descendió pero dejó un clima de tensión. Por el hecho no se registraron heridos. Según el medio local The Sun, los vecinos cuestionaron la ausencia policial durante el incidente.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que no se recibió ninguna denuncia formal relacionada con el ataque, a pesar de la gravedad de la situación.