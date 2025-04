En la localidad de Ingeniero Juan Allan, en el partido de Florencio Varela, un grupo de vecinos logró capturar a un hombre que habría intentado secuestrar a una niña de 7 años. Según informaron medios locales, el individuo le habría ofrecido caramelos a la pequeña, diciéndole: "Vení, que yo a vos te conozco. Te voy a dar caramelos".

La niña, afortunadamente, logró escapar y pidió ayuda a los vecinos del barrio. Tras ser capturado por la comunidad, el hombre confesó el intento de secuestro antes de ser entregado a la policía. Los investigadores señalaron que el acusado actuó con la colaboración de otros dos hombres, quienes lograron huir del lugar.

En un video grabado por un vecino, el detenido se mostró desafiante, diciendo: "Perdón, me confundí, pero igual no pasa nada. Ustedes no me conocen a mí. Yo entro y salgo enseguida, y ya sé dónde viven ustedes".

Luego de realizarse el llamado al 911, varios vecinos golpearon al hombre mientras aguardaban la llegada de los oficiales. Se informó que el detenido, identificado como Sergio Velázquez, tiene 35 años y reside en la zona. Además, se descubrió que los tres involucrados se desplazaban en una camioneta Renault Express blanca en su intento de secuestrar a la niña.

La causa está siendo investigada por la UFI N°2 Descentralizada de Varela, bajo la carátula de "sustracción de menores en grado de tentativa".