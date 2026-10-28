Durante una emisión televisiva, la conductora Carmen Barbieri conversa desde su escritorio con Evelyn Botto, quien responde sentada entre las butacas sosteniendo un micrófono frente a cámara. El intercambio forma parte de una entrevista en el piso del programa.

Desde que Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su relación a fines de 2025, Carmen Barbieri no ocultó su entusiasmo por la novia de su hijo. La describió como “divina, talentosa e inteligente”, le cocinó su especialidad para todo el equipo de Olga y hasta se arrodilló al aire para que la pareja le concediera un móvil desde Mar del Plata. Sin embargo, este lunes, en una emisión especial de Con Carmen (El Nueve) por el Día de la Suegra, la capocómica decidió ir más allá y desafió a su nuera a que le dijera, sin filtro, lo peor que tiene como suegra. Lo que vino después fue un ida y vuelta de confesiones, chicanas y carcajadas que dejó en evidencia una costumbre muy particular de la conductora.

La conductora retomó la conducción de su ciclo de la tarde después de varios días de reposo y eligió una fecha con carga simbólica para hacerlo. Con la excusa de la efeméride, invitó a la locutora y cantante al piso y le lanzó la pregunta que detonó el ida y vuelta: qué era lo que menos le gustaba de ella como suegra.

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“Yo te voy a decir la verdad”, respondió Botto sin dudarlo, y apuntó directo contra una costumbre que, según contó, la tiene al borde de la saturación. “Hacés muchas compras en aplicaciones chinas y uno tiene que recibir”, disparó entre risas, ante la mirada sorprendida de Barbieri y del resto del panel.

La locutora no se conformó con la queja general y fue al detalle. Entre los obsequios que mencionó figuran unos paños organizadores para colgar anillos y collares, y unos stickers gigantes con la imagen de su propio perro, diseñados para pegar debajo de la tapa del inodoro. Según el relato de Evelyn, los paquetes llegan con una frecuencia que la obligó a intervenir.

¡SIN FILTRO! EVELYN MANDÓ AL FRENTE A CARMEN BARBIERI La nuera de la conductora la expuso en vivo por una particular costumbre y protagonizaron un divertido ida y vuelta lleno de chicanas. https://t.co/N5V1sXUw93 — Vía País (@ViaBsAscomar) October 27, 2026

“Yo te lo recibo igual”, aclaró la joven, aunque reconoció que en un momento tuvo que sentarse a hablar con la conductora y pedirle un freno. “Tenés que parar de comprar en aplicaciones chinas”, recordó que le dijo. La reacción de Carmen sumó otra capa de humor: “Yo pensé que me lo decías por mi bien, pero es por el tuyo”, lanzó, lo que provocó las carcajadas del estudio.

El tono del intercambio subió un escalón más cuando la conversación viró hacia el terreno artístico. Botto interpretó a Úrsula en la versión musical de La Sirenita que se presentó en el Teatro Gran Rex en 2025, un personaje que la capocómica considera parte de su propio universo. Según reveló la locutora, el reclamo de su suegra es constante y no distingue entre el ámbito privado y el profesional.

“Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’”, contó Evelyn, con tono entre divertido y resignado. Lejos de quedarse en la defensa, decidió redoblar la apuesta con una advertencia que arrancó aplausos en el piso: “Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas”, disparó, en alusión a los elementos y personajes que rodean la imagen pública de la conductora.

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El vínculo entre la conductora y la novia de su hijo venía gestándose a la distancia, con mensajes y breves cruces telefónicos mientras intentaban coordinar una reunión que tardó meses en concretarse. El primer encuentro formal entre suegra y nuera, cuya antesala fue un intercambio de mensajes y videollamadas que Evelyn detalló en febrero, quedó registrado en el propio programa de Barbieri. En aquella ocasión, la conductora no escatimó elogios: “Es divina. Talentosa, inteligente. Es la primera mujer que se parece a mí”, dijo. Un mes después, durante Pascuas, Evelyn compartió un almuerzo familiar con la capocómica y lo documentó en sus redes. “Estoy con... lo voy a decir, mi suegra”, bromeó en un video, a lo que Carmen respondió: “Qué feo suena suegra, como si fuese mala”. La respuesta de Botto cerró el intercambio con la frase que ya define la dinámica entre ambas: “Y sos mi suegra, ¿qué vamos a hacer? Es la verdad y yo soy tu nuera”.

El episodio de este lunes confirmó que la relación entre las dos mujeres se mueve entre la complicidad genuina y las chicanas al aire, un formato que ya se convirtió en uno de los segmentos más celebrados del ciclo de El Nueve.