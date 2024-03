Juliana había avisado que no quería tener una cena “con gente de mier…”, mientras que Lisandro dijo que asistiría dispuesto a decir todo lo que piensa.

Furia también reiteró su deseo de que el eliminado sea Lisandro, a pesar de las diferencias que mantiene con Agostina. “Hay que hacer que esa cierre el o… y atacar al chiquillo”, le indicó a Isabel.

El primer cruce de la cena ocurrió cuando Juliana dijo que se iba a correr porque “estaba muy pegada a este sor…”, en alusión a Licha. “Ni en la comida tenés un poco de respeto”, le respondió el pelilargo.

Otro chispazo ocurrió cuando Virginia dijo que quería que este Gran Hermano “lo gane una mujer”. Agos dijo que la ganadora será Rosina, y entonces la humorista aclaró que desea que gane “una mujer argentina”.

Isabel le lanzó un palito a Agos para llamarla “limitada” cuando esta criticó a Virginia por su comentario contra la uruguaya.

Allí nació el tercer punto de conflicto, protagonizado por Virgi y Agos, ya que la expolicía le recalcó que ella andaba pidiendo “Lisandro al 9009”, mientras que la humorista respondió diciendo que “va de frente” y que no tiene problemas con nadie en la casa.

Finalmente estalló el escándalo cuando producto de ese cruce, Lisandro explicó que no le molestaba lo que hizo Virginia porque “es parte del juego” y Furia decidió cruzarlo pidiéndole que “se plante de manos”.

“Te hacés el pelot… y todo el tiempo hablás por atrás. Ojalá ganes el juego así la vida me vuelve a demostrar que los narcisistas de mier… dominan el mundo”, le dijo Juliana a Lisandro.

El pelilargo no quiso contestarle a Furia pero la llamó “abusiva”. “Yo me banco tu juego y que vengas de la nada a decirme ‘ciruja’, ‘pelot…’ y que me digas lo que quieras”, señaló Licha.

Juliana entonces sacó de la galera una de sus primeras quejas en la casa de Gran Hermano diciendo que Lisandro encabezaba un grupo que la dejaba sola durante las primeras semanas del juego, y le auguró que eso le va a pasar a él junto con Agostina.

“Eso te lo armaste vos en tu cabeza y yo no voy a caer en el juego que vos querés. Vos querés que te falte el respeto”, sostuvo Lisandro ante Furia, que le contestó afirmando que ella es “la única que dice las cosas en la cara de la gente”.

La deportista luego apuntó contra Agostina, tratándola de “envidiosa”. La expolicía se levantó diciéndole “mirá como tenés tus tetitas y mirá las mías”.

Se armó un griterío cuando Furia le dijo a Lisandro que nadie quería jugar con él. El pelilargo sostuvo que jamás olvidará el trato de ella hacia Isabel, y luego Virginia se puso a llorar por la situación.

Cuando ya terminaba la cena, Agos trató a Furia de “crota y parásito”. La deportista se puso cara a cara con ella y volvió a tratarla de “envidiosa”.

“Te voy a matar, flaco. Te lo digo así. Y a vos afuera te hago mierda”, les gritó Furia a Lisandro y Agostina, respectivamente.

La expolicía continuó llamándola “inútil” a la deportista, que empezó a suponer que se trataba todo de una estrategia en su contra.

LAS REPERCUSIONES DE LA CENA DE NOMINADOS

Virginia aseguró que “fue duro” por el ida y vuelta que tuvieron que presenciar. “Me llamó mucho la atención la actitud de Agostina, porque Furia hablaba desde la furia, pero Agos tenía una actitud terriblemente fea”, sostuvo.

“Le decía lo de groncha y ‘parásito’ cada dos minutos”, continuó Virgi, a lo que Catalina respondió con ironía que “Agos es re fina” y Zoe trató de “bajeza” a lo hecho por la expolicía.

Virgi también se mostró molesta porque Juliana le haya dicho a Agos “que la iba a matar”, y Cata trató de defender a su amiga estableciendo que eso es “un término hipotético”.

Por su parte, Juliana le comentó a Emmanuel lo sucedido y afirmó que Agos reaccionó así para “defender a Lisandro” de sus ataques.

“Se cree que irradia luz y está desesperada. No quiere que se vaya él y tampoco quiere irse ella”, declaró Furia sobre la expolicía.

Del otro lado, Licha se mostró molesto por todos los insultos que Furia le propinó en la cena. “Se me paró acá y yo le sonreía porque capaz en una de esas me pegaba”, expresó el pelilargo.

Hablando a solas con Agos, Lisandro defendió su postura de decirle “desleal y cag…” a Juliana, dado que ella le mintió en la cara cuando le preguntó si la había votado o no. “Es como que no le podés decir nada y ella te puede insultar y forrear de una manera… en su cabeza se convence de cosas irreales”, indicó Licha, que además pidió “que alguien le muestre qué le hizo” a Juliana para merecer ese trato.

Agos también se quejó de que Furia dijo que la iba a matar y se puso a llorar, para luego afirmar que incluso tiene miedo de ir a cambiarse de ropa a la habitación “porque no sabe lo que puede pasar”.

“Te juro que prefiero irme. Ojalá me voten porque me quiero ir”, le dijo Agos a Lisandro entre lágrimas.

Furia sostuvo con sus allegados que dijo que la iba a matar porque “está en un programa de televisión” y bromeó con la posibilidad de comprar un arma.