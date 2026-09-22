Este martes por la madrugada, una mujer que vive cerca del Bosque de los Constituyentes, fue víctima de una feroz agresión cuando estaba con dos sobrinos, uno de ellos, adolescente. También le robaron, pero el botín –cuatro celulares y un televisor–, parecía ser el móvil secundario. Tuvo que ser atendida en el Eva Perón con fracturas en la cara y un brazo. Le pegaron con hierros y palos y antes de huir arrojaron una bomba molotov que no llegó a explotar

Este martes por la madrugada, una mujer y sus dos sobrinos que viven en la zona noroeste de Rosario, cerca del Bosque de los Constituyentes, fueron víctimas de un violento ataque entre diez hombres. También les robaron, pero el botín –cuatro celulares y un televisor–, parecía ser el móvil secundario. Les pegaron con hierros y palos y antes de huir arrojaron una bomba molotov que no llegó a explotar.

Todo ocurrió este martes alrededor de la 1 de la madrugada en Cafayate al 1300 bis. Poco antes, de acuerdo a la denuncia de Verónica, de 40 años, llegaron diez hombres, uno de los cuales logró identificar como P. A. Llevaban hierros y palos. Antes habían escuchado ruidos de motos y golpes en la puerta pero no les habían dado importancia.

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Cuando irrumpieron en la vivienda, Verónica estaba con sus sobrinos de 16 y 19 años. Los tres fueron golpeados con ferocidad, pero la peor parte se la llevó ella que terminó con fracturas en un pómulo y el brazo derecho.

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Antes de irse, los agresores agarron los celulares y el televisor 32 pulgadas y arrojaron la molotov que no estalló. “Te voy a prender fuego”, dijo que le gritó uno de ellos.

Los tres heridos fueron atendidos en el lugar mientras el gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) registraba la escena. Verónica tuvo que ser atendida en el hospital Eva Perón.