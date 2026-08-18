Este martes, pasada las 10:30 de la mañana, Granada ha vuelto a sufrir un terremoto, en este caso, de 4.7 de magnitud, según la escala de Richter, con epicentro en la localidad de Gójar, cerca de Alhendín. La Junta de Andalucía ha confirmado que hay tres heridos leves. Tras el susto de la noche del viernes y las decenas de réplicas que sucedieron al seísmo de 5.2, ahora vuelve a producirse. El Instituto Geográfico Nacional (IGM) ha cifrado esta cifra y permanece en constante actualización. La última réplica se ha producido a las 12:39 en la misma localidad, con magnitud de 4.2.

Las primeras imágenes que llegan muestran bastantes daños materiales. Uno de los vídeos permite ver árboles caídos y coches destrozados en la avenida Cervantes de Granada. Por el momento, no se conocen más heridos. Además, de forma preventiva, la Junta ha decidido desalojar la Alhambra, para evitar posibles riesgos a los visitantes del monumento. “De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia”, ha advertido Juanma Moreno, presidente de la Junta. Muchas empresas están optando por desalojar sus lugares de trabajo o desplazar a sus trabajadores al lugar más seguro. Elena, una vecina de 23 años, cuenta que en sus oficinas han salido todos a la calle tras el primer terremoto. “Están todos asustadísimos”, dice al ser preguntada minutos después.

Tras el terremoto principal en Gójar, ocurrido a las 10:37, se han registrado varias réplicas en la provincia de Granada. Entre ellas, destacan sismos de 2,8 en Alhendín a las 10:43, 2,6 en Las Gabias a las 10:47, 4,0 en Churriana de la Vega a las 10:53 y 2,9 en Padul a las 10:57. Por el momento, no se conocen detalles de posibles daños. En Alhendín se ha producido cerca de una hora después uno de 4.2. A las dos horas, en esta misma localidad, se ha dado la última réplica.

Nuevo terremoto con varias réplicas sacude el sur de España



El sismo de magnitud 4,7 se registró este martes en la provincia de Granada. pic.twitter.com/y9SlTIBG7T — RT en Español (@ActualidadRT) August 18, 2026

Mapa geográfico de Andalucía que muestra las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Una estrella roja marca Granada

El mapa muestra la provincia de Granada, Andalucía, con una estrella roja que indica la ubicación de un terremoto de 4.6 de magnitud con epicentro en Alhendín.

La madrugada del 15 de agosto Granada vivió momentos de inquietud tras un fuerte terremoto de magnitud 5,2 con epicentro en Alhendín. El temblor, sentido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, provocó caídas de cornisas, grietas en viviendas y desprendimientos de fachadas en distintos puntos de la ciudad y el área metropolitana. Los servicios de emergencia recibieron más de 200 llamadas, pero no se han registrado heridos.

Puede interesarte

El Instituto Geográfico Nacional contabilizó cerca de 40 réplicas a lo largo de la noche, algunas perceptibles también en Almería, Málaga, Sevilla y Córdoba. En el centro de Granada, la Iglesia de la Magdalena y el Instituto Padre Suárez sufrieron desprendimientos. El barrio del Albaicín registró daños en el Monasterio de Santa Isabel la Real y en la torre de la Iglesia de San Miguel Bajo.

El temor a nuevos desprendimientos llevó a muchos vecinos a permanecer en la calle durante la noche, utilizando parques y plazas como refugio improvisado. En algunos barrios antiguos, familias enteras optaron por no regresar a sus viviendas hasta asegurarse de la estabilidad de los edificios. Las lluvias intensificaron la dificultad de la noche para quienes permanecieron al aire libre.

Cinco templos, entre ellos la Basílica de las Angustias y la parroquia de Santa María Magdalena, han cerrado de forma preventiva hasta que se evalúen los daños, según informó la Archidiócesis. Técnicos municipales y de emergencias comenzaron en la mañana del sábado a inspeccionar construcciones afectadas para determinar si es seguro el regreso de los vecinos. No se han reportado daños personales, aunque la alerta persiste en la ciudad.