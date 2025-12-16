Con vientos de casi 100 kilómetros por hora, miles de viviendas en San Pablo se vieron afectadas después de que el ciclón extratropical formado en el sur de Brasil azotará todo el estado. Estas ráfagas continuaron de forma persistente y llevó a que una estatua colapsara este lunes.

Tras un fenómeno meteorológico severo, la réplica de la Estatua de la Libertad ubicada frente a una megatienda Havan en Guaíba, en Rio Grande do Sul, sufrió el colapso y cayó. La estructura perdió la cabeza y el cuerpo quedó apoyado sobre el pedestal, con fragmentos dispersos en el estacionamiento.

🇧🇷 | La réplica de la Estatua de la Libertad en Guaíba, Brasil, se desplomó hoy debido a fuertes ráfagas de viento.pic.twitter.com/JqHBgMk6Qm — Informa Cosmos (@InformaCosmos) December 15, 2025

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y un impactante video comenzó a circular en las redes sociales, donde se puede ver el momento exacto en que la réplica cede y cae sobre la vía pública. La estatua tiene en total 24 metros de altura más un pedestal de otros 11 metros.

El derrumbe causó sorpresa porque la estatua quedó a pocos metros de un vehículo estacionado, lo que aumentó la preocupación entre los testigos del hecho. Las autoridades y la empresa evaluaban los daños materiales mientras el video seguía acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales.

El hecho volvió a poner en foco los riesgos que implican las condiciones climáticas extremas sobre estructuras de gran tamaño expuestas al aire libre.

El alcalde de la ciudad Marcelo Maranata, citado por el portal local G1, indicó que en las próximas horas comenzarán los trabajos para retirar los restos del monumento.

Brasil afectada por fuertes vientos

No es la primera vez que San Pablo y otras ciudades de Brasil se ven afectadas por fenómenos climáticos extremos, como lluvias torrenciales e inundaciones, con apagones que duran días o fuertes ráfagas de viento.

Días atrás, la Policía Militar confirmó que el ciclón extra tropical que atraviesa el país vecino dejó a un matrimonio y una menor de 1 año de edad sin vida. La familia fue encontrada dentro de un auto que fue arrastrado por la corriente en Palhoça, localidad vecina a Florianópolis, capital de Santa Catarina. Según las autoridades, la familia habría intentado cruzar una zona inundada cuando la crecida los sorprendió.

Otro problema que surgió fue el de los árboles caídos. Solo con el ciclón que ha azotado estos días, los bomberos de San Pablo han registrado más de 1.600 llamadas.

La deforestación también contribuye a esta vulnerabilidad, ya que en las regiones amazónicas amplifica la sequía, aumentando la temperatura y reduciendo la humedad. Por otro lado, la urbanización desordenada con favelas en zonas de alto riesgo reduce las áreas permeables y aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Para el climatólogo Francisco Aquino, profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), "es necesario potenciar la estructura de Protección Civil, crear sistemas de alerta temprana, desarrollar métodos para mejorar la comunicación y permitir que las personas estén informadas sobre los riesgos y se protejan", sumó.

"Es muy importante que la población preste atención a las alertas en sus teléfonos inteligentes y a las previsiones meteorológicas. Solo así podremos reducir los impactos", declaró Aquino a la BBC.