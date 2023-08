En más de una oportunidad, Alex Caniggia mostró su apoyo a Javier Milei. “Basta de casta política”, repitió en sus publicaciones para dejar en claro cuál es su posicionamiento político. Sin embargo, no solo quiere que el líder de La Libertad Avanza sea el próximo presidente de la Nación sino que también le pidió que sea su amigo. Y, fiel a su estilo, lo hizo con escandaloso tuit.

“El Peluca Javier Milei y yo tenemos que ser grandes amigos. Me siento muy identificado (con él) y pensamos igual, además los dos odiamos a nuestros progenitores”, lanzó en su cuenta de Twitter y le mandó un nuevo dardo a su papá Claudio Paul Caniggia.

Por supuesto que su mensaje no pasó desapercibido y generó todo tipo de reacciones de los usuarios. “¿Estás buscando un cargo? No necesitamos más ñoquis”, “Después de los 22 años deberías hacer la paz con tus viejos, aunque no te amigues”, “Nunca se te ocurrió pensar un poquito”, y “Tu viejo le hizo un gol a Brasil, vos sos un ‘barat”, fueron algunos de los mensajes en torno a la publicación de “El Emperador”.

El duro mensaje de Alex Caniggia contra Lali Espósito

Antes de esta publicación, Alex Caniggia había apuntado contra Lali Espósito. En su cuenta de Instagram, el mediático se despachó contra la artista por haber lamentado el batacazo de Javier Milei y subió una historia que reflotó una denuncia contra la intérprete de “Quienes son”.

“Lali cobró del gobierno 40 millones para dar un recital en Neuquén. ¿Ahora entendés el verdadero miedo de Lali?”, escribió el hijo del Pájaro Caniggia. Y, haciendo referencia a una frase del líder de La Libertad Avanza, completó: “Aguante los Rolling”.

El hermano de Charlotte Caniggia no dudó en celebrar la sorpresiva escalada que tuvo Javier Milei en la reciente jornada consultiva. Desde los primeros resultados, Alex no se contuvo y a través de sus redes sociales, lanzó altisonantes salidas de tono para expresar su ánimo triunfalista: “Vamosssss por un país sin delincuencia, seguro y más que nada con dólares. Fuera los barats”, escribió.