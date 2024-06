Los consejos de las abuelas no solo se transmiten en reuniones familiares, sino que también pueden alcanzar a miles de personas a través de las redes sociales. Este es el caso de @juanafigueroa71, una usuaria de TikTok que compartió los valiosos tips que su “nona” le dio sobre relaciones amorosas. El video acumula más de 240.000 reproducciones y cerca de 27.000 “me gusta”, convirtiéndose en un fenómeno viral.

Uno de los consejos que más resonó en la comunidad fue la frase: “Tenés que dejarlo libre”. En el clip, se observa a la abuela sentada, impartiendo sabiduría con una tranquilidad que solo los años pueden otorgar. Ella explica: “Vos le dejás libertad a alguien, pero si lo querés agarrar, se quiere escapar. Así es el ser humano”. Esta reflexión sobre la naturaleza humana y la necesidad de libertad en las relaciones tocó una fibra sensible entre los espectadores.

Otro de los temas que tocó la abuela fue el tiempo que se toman las parejas. En ese sentido, sugiere una comunicación abierta y honesta: “Si te parece, decile ‘tenés ganas de dejar de vernos por un tiempo y tener tu seguridad y ver lo que te pasa y las ganas que tenés’. Mientras tanto, quedémonos ahí en suspenso”. Esta propuesta, según la señora, implica que ambos miembros de la pareja puedan explorar sus sentimientos y deseos sin la presión constante de estar juntos.

Asimismo, la mujer también apoyó la idea de que durante este tiempo, cada uno pueda ver a otras personas, subrayando nuevamente la importancia de la libertad en una relación.

Estos consejos no solo resonaron en la nieta, sino que también encontraron eco en la audiencia de TikTok, donde muchos usuarios compartieron sus propias experiencias y reflexiones, a partir de la publicación de @juanafigueroa71.

https://www.tiktok.com/@juanafigueroa71/video/7369067004331953414?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7135448640466765318

“Más bien dejalo que huya, porque si no quiere quedarse contigo, no te merece”, “Me falta la parte donde estoy rodeada de hombres”, “Yo hago eso. El que no sabe que quiere, le digo pues bueno si no sabes saldré con otro mientras vemos qué pasa y lo ignoro” y “‘De repente vos también podés salir con otros’, La amo señora”, son algunos de los mensajes.