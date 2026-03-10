Un conductor de una aplicación de viajes fue asaltado en Ingeniero Budge y las cámaras de la zona capturaron su desesperada súplica ante los delincuentes. “Tengo hijos, por favor”, les dijo.

La filmación, que posteriormente fue difundida en redes, muestra el accionar de los asaltantes: mientras la víctima estaba sentada en su auto y con la puerta del conductor abierta, los delincuentes se metieron y comenzaron a forcejear con el hombre aún dentro.

En medio de la secuencia, el chofer les pidió que se fueran. “Tengo hijos, pana, por favor”, exclamó. Todo duró apenas unos segundos, hasta que, finalmente, los ladrones concretaron el robo y se fueron del lugar.

El asalto ocurrió al mediodía, horario en el que los chicos estaban ingresando al colegio por lo que la cuadra estaba repleta de gente que circulaba constantemente. Pese a ello, nadie intervino.

Los vecinos de la cuadra aseguran que los robos en la zona son constantes y reclamaron por mayor seguridad.

Por el momento se desconoce si los delincuentes fueron identificados aunque el relevo de las cámaras de seguridad será clave para el accionar policial.