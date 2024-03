La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, vino a Rosario este lunes a brindar detalles del funcionamiento del Comité de Crisis integrado por fuerzas federales para intervenir en la lucha contra el narcotráfico. Además recibió las Fuerzas Federales.

En su paso por la ciudad se cruzó a un vecino rosarino, que le pidió en un diálogo que “pongan los huevos en la mesa”.

“Nunca tuve tanto miedo y tuve la suerte que la encontré. Tengo miedo de vivir en mi ciudad, matan al laburante. Yo me voy a las 4 de la mañana a laburar. ¿Quién me protege? No hay un policía en la calle, no hay nadie”, le expresó el hombre a la ministra de Seguridad de la Nación.