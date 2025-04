Julieta Poggio sorprendió en el programa Rumis al contar cómo pasa sus noches con amigas en el boliche y qué siente cuando se le acercan los hombres.

“Hombres en el boliche. No me gusta que me toquen. No me gusta que me digan cosas al oído. Ya sé que estoy linda. Ya sé que tengo rico perfume. No me lo puse para vos. Asqueroso de mierda”, dijo la exparticipante de Gran Hermano, bastante enojada.

“No me agarres la mano. No me toques el pelo. No me des la boquita porque no te conozco y no quiero hablar con vos. Son demasiadas las veces que tengo que educar en una noche y no me voy a cansar de hacerlo”, aseguró.

“Tienen que aprender y que ojalá que eso les sirva para aprender. No pueden ser tan pajeros. Porque tomándose una copa se piensan que pueden hacer cualquier cosa y agarrar una mina. No es así. No hay chance si me encarás. Si yo quiero estar con un pibe es porque yo te busqué. Listo”, concluyó Juli Poggio.

La influencer está en pareja desde julio del año pasado con Fabrizio Maida, pero mantienen una relación abierta.