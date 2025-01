El vínculo amoroso entre la actriz y el futbolista se encuentra bajo análisis en las redes sociales y un dato de Yanina Latorre generó las especulaciones de los internautas

Hace tan solo una semana Mauro Icardi y la China Suárez le pusieron fin a las especulaciones y confirmaron en sus redes sociales la relación que están comenzando. Desde ese momento cambiaron rotundamente el contenido que suben a sus redes y compartieron instantes de pura intimidad, salieron a hacer compras a las exclusivas tiendas de lujo que se encuentran en la Avenida Alvear, de la ciudad de Buenos Aires y no se despegan ni cuando el futbolista tiene que ir a declarar por las causas judiciales que tiene con su exesposa, Wanda Nara.

Este vínculo crece a pasos agigantados, al punto de que fue la China quien lo llevó en el auto el día miércoles por la mañana a la cita que tenía en el Juzgado N.°23 para tratar la última querella que presentó Wanda. Este miércoles, alrededor de las 12 del mediodía, la actriz de Casi Ángeles subió un video en sus historias de Instagram que llamó la atención de muchos.

En el mismo se la puede ver en el living de un departamento, con un jeans, una remera de color negro y una gorra estilo béisbol. En brazos tiene al gato que adoptó a fines del año pasado y al cual nombró Coco. En el clip que compartió en sus stories se la puede ver acunando al pequeño felino con el mismo gesto que si fuera un bebé. “¿Cómo vas a tener esta pancita? Ay, tengo un bebé, te amo. ¿Por qué la maldad? No aguanta la ternura“, se la escucha decir a la cantante de “Corazón de cartón” a la persona que se encuentra grabando el video cuando el gatito le muerde la mano.

Esto se suma a que en las últimas horas Yanina Latorre puso el foco en uno de los rumores que rodea a la pareja desde que se mostraron juntos por primera vez. Mientras se encuentra de vacaciones en Miami, la panelista de LAM subió una historia en la que detalló: “Tengo data... Hay un rumor de embarazo oriental. La niñera anda diciendo que la oriental estaría embarazada”. Razón por la cual el video que compartió con sus siete millones y medio de seguidores junto a su mascota adquirió un nuevo significado.

Si bien no usó su nombre ni apellido, el uso de “la oriental” no es casual, puesto que su apodo es la China y su usuario en las redes sociales es sangrejaponesa. “Ruego que sea mentira. Si no, la locura es total”, fue la opinión que dio la esposa de Diego Latorre.

Ante estas palabras de Yanina una segunda historia de Eugenia recibió toda la atención. Se trata de una foto de un sándwich de miga con unos snacks en el centro, con la intención de darle más sabor y otra textura. “Sanguchito de miga de queso, mayonesa y Doritos. Un manjar”, fue lo que escribió Suárez, y en las redes no tardaron en preguntarse si se trata de un antojo o simplemente una de las grandes casualidades del día.

Cabe recordar que la cantante es madre de tres hijos, Rufina Cabré, fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Durante las fiestas confesó que siempre su gran deseo fue ser madre y tener una gran familia.