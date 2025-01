En diciembre, Josefina Monti volvió a Argentina después de vivir dos años en Dubai. Su llegada no estuvo anunciada: decidió sorprender a su abuela, quien no sabía nada sobre su regreso. Este encuentro, documentado en un video de un poco más de un minuto, terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, acumulando más de 20 millones de vistas y 2,9 millones de likes en las redes sociales.

Al acercarse a su abuela, Josefina inició un diálogo que marcó el tono humorístico del reencuentro. “¿Tiene fuego?”, preguntó, simulando ser una desconocida. La mujer, con la naturalidad de alguien que no sospecha nada, le respondió: “No, porque no fumo”.

Josefina continuó la conversación diciendo: “Yo fumo todos los días”. Un comentario que según puso la joven en el video estaba tratando de hacerla enojar “un poquito”. Lo que desconcertó aún más a la mujer, quien al mirarla mejor y “proceder a perderse en su belleza” respondió que tenía una nieta idéntica a ella.

“Linda y bonita como vos”, agregó la abuela, sin percatarse de que estaba hablando con su propia nieta. A lo que la joven le pregunta: “¿Dónde está que no la veo?“. ”En Dubai trabajando, la verdad que es igual a Josefina“, responde la señora.

La joven al ver que su abuela realmente no la reconocía, aprovechó para darle una pista: “Yo me llamo Josefina también”. Aunque la mujer seguía sin reconocerla, aceptó mirar el DNI que la joven le ofrecía. Con dificultad para leerlo, la abuela se quitó los anteojos de aumento y, tras un momento de incredulidad, exclamó: “¡No me digas que es Josefina! Escuchame, ¿dónde apareciste?”.

El video terminó con Josefina diciendo: “¡Sorpresa!" y abrazando a su abuela tiernamente.

El clip, compartido en la cuenta de TikTok de Josefina (@josemontii), no tardó en volverse popular, destacándose por su mezcla de humor y emotividad. Los comentarios reflejan la simpatía que despertó la abuela, con frases como: “La abuela: igualita a Josefina, se llama Josefina, habla como Josefina, o eres Josefina o estamos en Dubái”. Otros usuarios resaltaron el cariño implícito en las palabras de la mujer: “No te reconoció, pero te presumió diciendo que tenía una nieta hermosa”.

El momento registrado no solo generó risas, sino también una conexión genuina con millones de personas. Este reencuentro, que se desarrolló entre la confusión inicial y la posterior alegría, es ahora parte de una historia que, gracias a las redes, llegó mucho más lejos de lo que Josefina y su abuela imaginaron al grabarlo.