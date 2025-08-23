Un adolescente de 17 años murió luego de chocar una moto prestada con un rodado similar en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Ninguno de los dos conductores transitaba con papeles correspondientes para poder conducir una moto en la calle.

El menor tomó la motocicleta Bajaj Rouser 200 por parte del padre de un amigo para circular por el barrio Libertad, donde, al arribar a la esquina de Paraguay y Beruti, perdió el control, se cruzó de carril y fue atropellado por una Gillera Smash.

Según se detalló, el menor había salido con la motocicleta a “probarla”, sin imaginar el desenlace final ni que se iba a cruzar con otra moto “prestada”.

Puede interesarte

La víctima falleció en el acto, mientras que el conductor del otro vehículo, de 18 años, fue derivado al Hospital Interzonal por presentar lesiones de consideración, aunque recibió el alta, según informó el portal del diario La Capital.

El hecho fue caratulado como “homicidio culposo” y remarcaron que ambos implicados manejaban sin registro, con motos prestadas y ninguna con documentación.