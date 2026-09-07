Flor Vigna cayó en la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México por decisión de la gente y quedó fuera de la carrera por el millonario premio.

Finalmente, la bailarina le dijo adiós al reality tras perder un mano a mano con el influencer mexicano Ese Pérez. En lo que fue la gala de eliminación del domingo 6 de septiembre, Flor terminó siendo la participante que menos votos recibió para continuar en competencia.

La actriz llegó a la placa de riesgo junto con Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo y Memo Schutz. A medida que transcurría la emisión la conductora del ciclo, Galilea Montijo, iba mencionando qué participantes se salvaban. Cynthia y Memo fueron los primeros en volver a la casa, y los siguió la actriz y modelo Gema dejando un mano a mano entre el influencer y la bailarina argentina.

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"Nos vamos al carrusel no tengas miedo", le dijo en broma Flor a su compañero cuando quedaron frente a frente. Antes de conocerse el resultado la actriz se anticipó y lanzó: "Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró".

😏📺 SE TERMINÓ EL REINADO DE FLOR VIGNA



Flor Vigna se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México tras la votación del público. 👋



😬 Es la primera vez en su carrera que queda afuera de un reality antes de llegar a la final.pic.twitter.com/2viJzi8i2D — 123.news (@123newsok) September 7, 2026

El resultado final se definió en un carrusel de eliminación y Flor fue la elegida para abandonar el programa después de 43 días de permanencia. Los famosos sillones rojos giraron hasta que la conductora anunció: "quien se va... es la argentina".

"Flor se acaba de ir de la casa", les transmitió luego Galilea al resto de los participantes que celebraron el regreso al juego de Ese Pérez.

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Vale recordar que la bailarina pasó días difíciles dentro del programa y llegó a confesar que la pasaba mal con sus compañeros por la presión de la convivencia.

La elección entre ambos jugadores fue una de las más intensas de la temporada al registrarse más de 14 millones de votos del público durante la gala.