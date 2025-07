La carrera en Spa-Francorchamps fue una pesadilla para Franco Colapinto. El piloto argentino no logró meterse en la pelea, finalizó 19°, lejos de los puntos, y terminó frustrado. Largó 15°, pero nunca encontró ritmo. En plena competencia discutió por radio con su ingeniero, Stuart Barlow, por las indicaciones recibidas y la gestión de las paradas en boxes.

El cruce dejó en evidencia la tensión interna. A pocas vueltas del final, Colapinto le respondió molesto: “¡Lo voy a usar cuando pueda! No estoy lo suficientemente cerca”, luego de una sugerencia técnica. Más tarde, ya finalizada la competencia, volvió a marcar diferencias: “No tendríamos que haber entrado a boxes. Los neumáticos se sobrecalentaron y fue lo mismo después de 5 o 6 vueltas”.

Críticas a la estrategia y mensaje de Alpine

Colapinto apuntó directamente a la estrategia de Alpine en declaraciones a la prensa. Dijo que las paradas en boxes no fueron acertadas y que eso lo dejó muy relegado. “Con las intermedias tardamos una o dos vueltas más de lo debido y después hicimos dos paradas que no ayudaron en nada”, expresó con desazón.

Puede interesarte

El bonaerense de 22 años sumó: “Nos faltó ritmo. Fue una carrera dura, larga, intentamos avanzar, pero íbamos medios frenados. En las rectas éramos fuertes, pero en las curvas no. El aire sucio me hizo gastar mucho la goma”. A pesar del rendimiento con gomas de lluvia, no logró sostener ese envión con los neumáticos para piso seco.

La escudería francesa, que logró apenas un punto gracias al décimo puesto de Pierre Gasly, publicó un mensaje de apoyo a Colapinto en redes sociales: “Damos vuelta la página, a prepararse para Hungría. ¡Vamos Franco!”, escribieron desde la cuenta oficial, buscando cerrar el capítulo belga.

La revancha llegará pronto. El Gran Premio de Hungría se correrá el próximo domingo 3 de agosto a las 10 de la mañana, en lo que será la decimocuarta fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1.