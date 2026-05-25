Un motín hubo este lunes por la madrugada en la Comisaría Vecinal N°3 del barrio porteño de Balvanera donde se registraron disparos, un incendio en uno de los calabozos y varios presos heridos.

El hecho sucedió en la seccional ubicada sobre la calle Venezuela al 1900, donde se alojaban 73 presos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó cuando se llevó a cabo una requisa, lo que generó enojo en los reclusos.

De este modo, varios de los detenidos iniciaron un foco de incendio en uno de los colchones, por lo que de manera inmediata se pidió colaboración con Bomberos de la Ciudad.

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A su vez, en el operativo participó personal de División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) para controlar la situación y evitar fugas.__IP__

Como consecuencia del incendio de colchones, tres policías y cuatro reclusos fueron trasladados por intoxicación con monóxido de carbono a distintos hospitales.