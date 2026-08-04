El exdiputado y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, fue detenido en Belgrano y trasladado a la comisaría 13 A.

Cerca de las 5 de la madrugada, una joven salió corriendo desnuda de un edificio. El sindicalista la siguió y fue interceptado por efectivos en medio de la calle.

Según el parte policial, ambos se encontrarían “bajo efectos de estupefacientes”. De acuerdo a la versión policial, la joven de 23 años refirió que había sido “agredida por Moyano” por lo que fue trasladada al hospital Pirovano.

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La policía y el SAME desplegaron un amplio operativo en plena avenida del Libertador.

“Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, afirmó un vecino en diálogo con radio Mitre.