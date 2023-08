Vecinos del barrio 1-11-14 evitaron un masivo robo “piraña” a distintos comercios del Bajo Flores y se enfrentaron con un grupo de delincuentes que intentó llevarse la mercadería. La Gendarmería intervino unos minutos después, detuvo a uno de los ladrones y los incidentes dejaron dos heridos.

El enfrentamiento se dio durante la noche del lunes feriado en la manzana 21 del barrio 1-11-14 y los propios comerciantes confirmaron que fueron advertidos por los vecinos unos minutos antes de que se produjeran los incidentes. “Cerrá porque van a venir a robar”, fue la frase que le dijo un cliente a un comerciante.

Puede interesarte

Un grupo de entre cinco y seis delincuentes armados con palos intentaron violentar las puertas de los comercios pasadas las 9 de la noche, cuando muchos de los comerciantes se encontraban trabajando en sus negocios, para ejecutar un robo bajo la modalidad “piraña”.

Los vecinos reaccionaron rápidamente y se agruparon para echar a los ladrones sobre los pasajes Bolívar, San Juan y San Jorge. Fueron alrededor de 300 personas las que lograron impedir el objetivo de los delincuentes e incluso intentaron linchar a uno de ellos. Una vecina contó que los ladrones tenían “armas de fuego” y reveló que realizaron disparos al aire “para amedrentar”.

En paralelo, otro grupo de personas que viven en el lugar activaron la alarma al detectar a los ladrones y llamaron a Gendarmería, que llegó al lugar y pudo controlar la situación. Cuatro de los delincuentes se dieron a la fuga y quien estaba herido por el ataque de los vecinos quedó detenido.

De acuerdo al parte policial sobre el episodio, dos integrantes de Gendarmería sufrieron heridas: uno fue atacado en un brazo y el otro sufrió politraumatismos.

Un comerciante contó cómo vive la compleja situación dentro del barrio 1-11-14: “Nos cuidamos entre nosotros porque la mayoría de los gendarmes no están en el momento en que quieren robarnos. Los vecinos siempre corremos a ayudarnos”.

“Nosotros somos unidos y siempre salimos todos, nos organizamos para hacer una vigilia y así poder cuidar a los comercios. Yo dejo todo cerrado y a veces aparecen adentro. Tengo miedo por mi familia, tengo tres nenas”, señaló el almacenero.

Puede interesarte

El comerciante reveló que recurrió a las armas no letales para evitar cualquier robo: “Yo estoy armado con palos, otras cosas no se pueden. Todos tenemos miedo, ¿pero qué vamos a hacer? Si nosotros no hacemos, ¿quién lo hace? Gendarmería siempre aparece cuando pasa todo”. “La gente del barrio dice que son de afuera del barrio, pero no sabemos quiénes son”, cerró.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, evitó llamar saqueos a los robos grupales bajo la modalidad de “piraña” y, si bien dijo que no buscan “desestabilizar al Gobierno”, aseguró que hay personas que “incentivan asaltos para generar confusión en el país”.

“Desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar, a través de WhatsApp, hechos de alguna característica, con vocación de generar un conflicto. Yo creo que hay una segunda intención, el olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica”, cerró.