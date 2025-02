Simpatizantes que este martes iniciaron una protesta con reclamos a la dirigencia mantuvieron su presencia durante la noche en el club del Parque Independencia.

La protesta de un grupo de simpatizantes contra la dirigencia de Newell´s Old Boys se mantenía este miércoles a la mañana, luego de que los hinchas pasaron la noche en las instalaciones. Prendieron dos fogatas que alimentaban con palos y el paso por el lugar se complicaba a pesar de la presencia policial.

Según informaron, la vigencia de la “toma” de parte de personas que permanecieron durante la noche en el predio del Coloso Marcelo Bielsa, podrían ser unos 200 y de acuerdo a lo que se comunicó, se produjeron algunos enfrentamientos entre ellos.

Un operativo policial antitumulto se desplegó en las inmediaciones del club, en cuyo interior permanecían los simpatizantes que alimentaban los fuegos con palos de gran tamaño que arrojaban por el aire. Transitar por el lugar resultaba complejo, incluso se produjeron algunos incidentes: desde el club arrojaron pedazos de madera a un hombre que pasó en bicicleta.

Este martes, un nutrido grupo de simpatizantes encabezó una protesta con reclamos a la dirigencia en el parque Independencia, horas después del encuentro que mantuvo el presidente Ignacio Astore con agrupaciones opositoras ante la posibilidad de adelantar las elecciones. La Policía intervino con balazos de goma.

Renunció Federico Ripani, vicepresidente segundo. "Desde hace semanas vengo insistiendo internamente en la necesidad de descomprimir con el inicio del calendario electoral 2025. Que el pueblo leproso vuelva a elegir a sus representantes", expresó.

"Motiva entonces mi alejamiento no coincidir con la conducción de Ignacio (Astore) en este estado de situación. Reuniones que no se logran comprender. Mensajes al socio que nunca llegan. Peleas que deberían darse contra quienes operan en perjuicio de la institución; decisiones que se tomen en soledad y lejos de la CD. Y un cronograma electoral que no es claro", dijo entre otros argumentos.

Más temprano, hubo un encuentro con Astore del que participaron el Movimiento Rojinegro Querido, Unen, Viejos Muchachos, Autoconvocados, Movimiento Casta Lepra y Nueva Generación Leprosa.

De acuerdo a diversas fuentes leprosas consultadas por Rosario3, la postura de Astore fue la de fijar una fecha anticipada para los comicios de este año a definir en una reunión con la actual Comisión Directiva.