Un nuevo operativo de rescate se inició este lunes al mediodía en el parque nacional Lanín, más precisamente en el volcán del mismo nombre, luego de que un andinista sufriera un accidente.

De acuerdo a la información preliminar, el hombre habría sufrido una caída en el volcán Lanín, en la cara oeste del macizo (pre cumbre).

La persona se encontraba consciente, acompañado por dos guías. El operativo es llevado a cabo por 10 rescatistas ICE del Parque Nacional Lanín, agentes técnicos y Guardaparques de Tromen.

Según fuentes del parque nacional Lanín, se trata de un terreno complejo con pendiente de hielo y precipicios. Las condiciones climáticas en esa región era condiciones estables con cielo nublado.