La reciente incorporación de ocho nuevos participantes a la casa de Gran Hermano generó una esperada unión entre los jugadores originales, quienes llevan encerrados desde diciembre en el reality show. Sin embargo, la armonía duró poco tiempo, ya que pronto estalló un intenso conflicto entre dos de los participantes.

Chiara y Juan Pablo protagonizaron una discusión a gritos, intercambiando duras palabras. La situación comenzó cuando Chiara le pidió a Juan Pablo que no la llamara "jodida", a lo que él respondió de manera directa y provocativa: "Sos jodida, no voy a darte show, así que no me rompas los huevos". Chiara rechazó su afirmación, solicitando que no se refiriera a ella de esa manera y que, si quería hablar de ella, lo hiciera de frente.

La tensión se intensificó cuando Juan Pablo expresó su frustración, acusando a Chiara de buscar constantemente llamar la atención y hacer "show". Esta no es la primera vez que estos dos participantes tienen un enfrentamiento.

Puede interesarte

En días anteriores, Juan Pablo había realizado un comentario que él mismo calificó de "cancelable", comparando su alimentación con la de Chiara de manera inapropiada, diciendo: "Yo como y ella engorda". Estos incidentes han generado un clima tenso dentro de la casa, dejando a los demás participantes y al público expectantes sobre cómo evolucionarán estas relaciones en el futuro.