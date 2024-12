Después de atravesar dos galas de eliminación, esta semana Ulises Apóstolo logró dar vuelta el panorama y transformarse en el líder de Gran Hermano (Telefe). Como si la inmunidad fuera poco, el cordobés también recibió dos súper beneficios: fulminar a dos participantes y contar con votos dobles al momento de nominar. Rápidamente, diversos competidores se pusieron en su contra y construyeron una placa que incluía a dos de sus personas más cercanas. Sin embargo, administrar todo ese poder no resultó nada fácil, y el líder del reality cometió un grosero error que terminó llevándolo al fracaso.

Al comenzar el programa de este viernes, Ulises debía hacer uso de su beneficio como líder y subir y bajar a alguien de la placa. Cuando Santiago del Moro le preguntó a quién iba a llevar a placa, el cordobés respondió: “A Martina”. Desde el sillón, la oriunda de La Plata respondió: “No me sorprende, me lo esperaba. Me pareció muy predecible, no nos llevamos muy bien. El sábado le dije que quería que se fuera de la casa. Tampoco comparto lo que hace con Brian, no se si eso influyó o no”. Según explicó Apóstolo, su jugada se basaba en la idea de que la participante no correría riesgo el fin de semana y que su nominación no modificaría su estrategia.

Con este panorama, luego Ulises debía indicar a quién bajaba de la placa. Sin embargo, después de mucho análisis, el joven no decidió jugársela por ninguna de sus dos compañeras, Jenifer y Chiara. Así, el hermanito manifestó que ambas continuarían en placa: “Voy a dejar en placa a mis dos hermanas. Lamentablemente no puedo elegir entre una de ellas. Me pone en un aprieto muy grande, a ambas las quiero con el corazón. Fueron las primeras personas que me ayudaron a entrar a esta casa. Jeni me contuvo muchas veces cuando lloré. Chiara no me vio llorar, pero sí estuvo conmigo dándome consejos. No puedo elegir entre ninguna de ellas. Sé que se vana a quedar porque la gente siente igual que yo que tienen lealtad”.

Fue en ese momento cuando la casa se descontroló. Ulises apuntó indirectamente contra Brian: “No puede ser tan diferente lo que sentimos adentro 22 personas que lo que se vive afuera. Estoy seguro de lo que digo”. Ante esas palabras, el participante de San Miguel recogió el guante: “No hay que subestimar a la gente, una cosa es lo que se vive acá y otra lo que pasa a fuera. Por eso ayer hablaba de él y decía que había cosas de su juego que no comparto”.

El cordobés decidió subir aún más la tensión y disparó: “He decidido no entrar en esa discordia, todos saben lo que ha hecho Brian y lo que ha dejado de hacer. Ayer votó a una amiga y una persona muy cercana. Ha traicionado, él es el que traiciona. A las mujeres le pide que vayan al último porque son muy lentas. Él es un misógino. Más en evidencia va a quedar Brian con las cosas que ha dicho de las mujeres, no discuto con misóginos”. Lejos de entrar en ese tipo de discusión, Alberto comentó: “Yo vine a esto, juego con el corazón y la mente. Lo que hice fue una mala pasada, le pedí disculpas al Big. No tomo dimensión que estoy acá, es un lujo, un placer estar en esta casa”.

Fuera de la casa, Santiago del Moro tomó la palabra y resaltó el grosero error en el que había caído Ulises: “El líder habló y dijo qué iba a hacer con todo esto. Hay mucho material de Ulises enchastrando todo. Se acuerdan que le pasó al Chino. Ulises tiene cierta preparación y eso lo predispone a sentirse muy poderoso en la casa y siente que no lo vana ver. Está muy suelto de lengua. Con la prueba del reloj habló toda la tarde de la subida y la bajada, él no puede ni nombrar la palabra. Con el voto que valía el doble podría haber hecho otra jugada, fue a lo obvio. No paró de hablar nunca, se va a anular todo. Lo de Martina y lo que haga ahora. Hay mucho material de esto, todo el día estuvo hablando, con todo el que se sentaba hablaba del liderazgo”.

Así las cosas, luego Ulises anunció que salvaría a Sandra. Sin embargo, su movimiento fue anulado cuando Gran Hermano anunció su sanción: “Ustedes saben que el líder se hace acreedor de inmunidad y otros beneficios. Pero todo liderazgo implica una responsabilidad, nadie puede transgredir el reglamento. El líder tiene prohibido expresar, insinuar o dar a entender su decisión antes de que Santiago lo autorice. Ulises advertí varias conversaciones donde dejás entrever tu decisión. No puedo dejar pasar por alto esto. Por lo tanto doy por anulado tu derecho de salvar y subir a placa a cualquier a de tus compañeros”.