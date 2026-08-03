Tensión en Nueva York: escaló una torre del Puente de Brooklyn, se desnudó y saltó al río
Los equipos de emergencia lo rescataron y lo trasladaron a un hospital, donde permanecía estable.
Un hombre protagonizó un tenso episodio en el Puente de Brooklyn, uno de los puntos más reconocidos de Nueva York, al escalar una de las torres de la estructura y permanecer allí durante varios minutos.
El hombre, de 44 años, colocó varias banderas en la parte superior del puente y luego se sacó la ropa ante la mirada de peatones, conductores y turistas que circulaban por la zona.
Los servicios de emergencia desplegaron un operativo e intentaron convencerlo de que descendiera. Sin embargo, el hombre finalmente se arrojó al río Este mientras sostenía sobre su cabeza un objeto similar a una bolsa o una prenda.
Agentes de la unidad portuaria de la Policía de Nueva York lograron rescatarlo pocos minutos después. Luego fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y, según informaron las autoridades, se encontraba en condición estable.
La escena fue registrada por numerosos testigos y los videos comenzaron a circular en las redes sociales. Las autoridades investigan las circunstancias que motivaron el episodio y todavía no informaron qué decían las banderas colocadas sobre el puente.