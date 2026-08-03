Un hombre protagonizó un tenso episodio en el Puente de Brooklyn, uno de los puntos más reconocidos de Nueva York, al escalar una de las torres de la estructura y permanecer allí durante varios minutos.

El hombre, de 44 años, colocó varias banderas en la parte superior del puente y luego se sacó la ropa ante la mirada de peatones, conductores y turistas que circulaban por la zona.

🔴 BREAKING: A naked 44-year-old man jumped from the Brooklyn Bridge and survived. pic.twitter.com/5bkGsyTcY1 — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 2, 2026

Los servicios de emergencia desplegaron un operativo e intentaron convencerlo de que descendiera. Sin embargo, el hombre finalmente se arrojó al río Este mientras sostenía sobre su cabeza un objeto similar a una bolsa o una prenda.

Images from the Brooklyn bridge just moments Ago 🤯 a guy jumped out of the top after getting naked. #brooklynnewyork #brooklynbridge#news pic.twitter.com/sBgnrCkYB4 — Alejandro (@m_alejandr07) August 2, 2026

Agentes de la unidad portuaria de la Policía de Nueva York lograron rescatarlo pocos minutos después. Luego fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y, según informaron las autoridades, se encontraba en condición estable.

La escena fue registrada por numerosos testigos y los videos comenzaron a circular en las redes sociales. Las autoridades investigan las circunstancias que motivaron el episodio y todavía no informaron qué decían las banderas colocadas sobre el puente.