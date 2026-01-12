Una turista argentina fue protagonista de un violento episodio en Punta del Este que terminó con una discusión y hasta amenazas con un bate de béisbol. En medio de la disputa, el tránsito se vio interrumpido y decenas de conductores mostraron su malestar. El momento circuló rápidamente por redes sociales.

La pelea ocurrió en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado, y generó una gran repercusión. De acuerdo con la información publicada por Montevideo.com.uy, la mujer descendió de una camioneta Audi SUV gris —de matrícula argentina—, con un palo de madera en la mano.

Si bien se desconocen los motivos que llevaron a la turista a descender portando el bate, en las imágenes quedó registrado el intercambio de agresiones verbales con el acompañante del auto que estaba atrás. Fue en ese momento en que el hombre decidió comenzar a grabar la escena.

El medio Punta del Este Portal precisó que el episodio tuvo lugar el sábado en una de las arterias de mayor circulación. Algunos testigos informaron que el tránsito se encontraba totalmente congestionado durante la tarde, justo en el momento en que se desató la pelea.

🗣️No acaba de salir de la cárcel ni está en situación de calle, es una turista en Punta del Este.

Con plata y estirpe podés ser muy ordinaria.



Argentina 🇦🇷 🇺🇾 pic.twitter.com/QXDyB0kPG6 — ᏃᏌᏞᏞY ᏚᏆᏞᏙᎪ (@zully_silva) January 11, 2026

Mientras el hombre le recriminaba que todo Punta del Este, estaba “parado por la señora”, debido a que el vehículo se encontraba detenido, la conductora le respondía con ironías mientras sacudía su cuerpo. “Mira cómo tiemblo”, se burlaba, al mismo tiempo que lo agredía verbalmente. “Forro”, repetía.

Pese a que no se registraron heridos o daños materiales, hubo mucha tensión en el momento en que la agresora se acercó al hombre, levantando el bate y advirtiendo: “Vos no me va a decir boluda, ¿entendiste forro?”. El resto de los ocupantes del vehículo trataba de calmar la situación desde dentro.

Al final del video, la conductora regresó a su vehículo, se estacionó en parking de la calle y el otro auto continuó circulando.