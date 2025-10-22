Un violento episodio de violencia de género mantiene en vilo a la ciudad de Santo Tomé, donde un hombre permanece atrincherado dentro de una bulonería ubicada en la intersección de Luján y Uruguay, luego de atacar con un cuchillo a su pareja durante la mañana de este miércoles.

Según las primeras informaciones aportadas por el Sistema 911, el suceso comenzó alrededor de las 8:30, cuando un sujeto intentó agredir a una mujer con un arma blanca dentro de una vivienda.

Tras la llamada de emergencia, el agresor huyó unos 100 metros y se refugió en un comercio de rodamientos, identificado como la Bulonería Scarel, donde aún permanece atrincherado. En el interior del local se encuentran empleados que no pudieron salir a tiempo, mientras negociadores policiales y efectivos del GOE intentan persuadir al hombre para que deponga su actitud.

Operativo en curso

“Estamos trabajando con mediadores especializados para lograr que esta persona entregue el arma y salga del lugar sin que nadie resulte herido”, informaron fuentes policiales desde el sitio. La zona fue cercada y evacuada, y la avenida Luján permanece cortada en ambas manos por razones de seguridad.

Personal del Comando Radioeléctrico, de la PDI y del área de Violencia de Género participa del procedimiento, bajo directivas del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y del Ministerio Público de la Acusación.

La versión de la abuela del hombre

En medio de la conmoción, la abuela del sujeto atrincherado ofreció una versión completamente distinta de los hechos. En diálogo con la prensa, sostuvo que fue la mujer quien atacó primero a su nieto durante una discusión que comenzó anoche, y que él solo se escondió para evitar ser detenido.

La abuela del atrincherado dio una version diferente de los hechos. Foto: Gentileza

“Esta piba estaba celosa porque él hablaba con la mamá de su primer hijo. Cuando llegó tarde sin traer comida, lo atacó con un cuchillo Tramontina”, relató la mujer, identificada como Alicia, quien además pidió “que se aclare todo” y “que el intendente intervenga por el problema de las drogas y la inseguridad”.

Según la mujer, su nieto “consume estupefacientes y tiene antecedentes”, pero insiste en que “en esta ocasión fue la víctima”. “Él no quería ir preso, por eso se metió ahí, en la bulonería. Yo no justifico nada, pero la verdad hay que contarla toda”, dijo la abuela.

Puede interesarte

Dos relatos enfrentados

Mientras la versión oficial apunta a un ataque de violencia de género con una víctima femenina herida, la familia del agresor sostiene que la agresora habría sido la mujer y que el hombre actuó en defensa propia.

Ambas versiones están siendo evaluadas por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, que ordenó preservar la escena y esperar el desenlace del operativo antes de disponer nuevas medidas.

Hasta el mediodía, el sujeto seguía atrincherado dentro del comercio, portando el cuchillo con el que se habría producido la agresión inicial. Los mediadores policiales continúan negociando para lograr una salida pacífica.

La situación de crisis se prolongó durante varias horas. Foto: Gentileza

Vecinos de la zona, preocupados, siguen el operativo desde la vereda opuesta. “Se escucharon gritos y después vimos que llegaron los patrulleros, cerraron todo”, comentó una comerciante del lugar.

El caso se da en un contexto de recurrentes episodios de violencia doméstica en Santo Tomé, que en las últimas semanas registró varias intervenciones del 911 por agresiones de pareja y conflictos familiares. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la necesidad de denunciar a tiempo y de activar los protocolos de contención para evitar que estas situaciones escalen.

Finalmente el hombre logró ser reducido dentro del comercio. El implicado presentaba algunas lesiones cortantes en su cuerpo motivo por el cual se solicitó una ambulancia y se lo trasladó hasta el Samco para su atención. Una vez cumplida su atención, el individuo quedó detenido en sede policial a disposición del fiscal en turno.

