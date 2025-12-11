Wanda Nara está al frente de la conducción de "MasterChef Celebrity", pero le gustaría también poder estar al frente de "Bake Off" el año que viene en Telefe.

Según pudo saber, la señal le propuso a Vero Lozano ser la nueva conductora del reality de pastelería, algo que a Wanda no le gustó nada, por lo que se apuró a subir un posteo contando que sus proyectos para el 2026 son "MasterChef Celebrity", "Bake Off" y una ficción junto a Maxi López. Sin embargo, el posteo lo eliminó rápidamente.

En diálogo con Intrusos, Wanda dijo: "Renuevo mi contrato con Telefe varios años más. Estoy muy contenta. Los dos formatos que hago son internacionales. MasterChef y Bake Off están confirmados para el año que viene".

Sobre el éxito de Maxi López en el reality y la repercusión de su participación, la conductora comentó que fue ella quien lo propuso para el programa: "Me pone contenta que guste. Sabía a quien estaba recomendando".

"Maxi va a estar como protagonista en mi ficción. Es una ficción vertical. Es muy corto, muy moderno", comentó Wanda.

Por su parte, Vero Lozano también habló con Intrusos y se refirió a la propuesta de Telefe de ser la nueva conductora de "Bake Off": "Se habla de Bake off así que a cruzar los dedos. Me encantaría. Sería para después del Mundial".