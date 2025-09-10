Una chica de 14 años se atrincheró esta mañana en la escuela 4-042 Marcelino Blanco, de La Paz, en Mendoza, con un arma de fuego y realizó dos disparos al aire. Fue aislada y atendida por personal policial, sin registrarse lesionados.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 cuando los alumnos estaban ingresando al aula después del primer recreo. La estudiante efectuó dos tiros al aire y, tal como se ve en las imágenes, se mostró con el arma en el patio, informó el diario Los Andes.

“Mendoza”:

Porque se atrincheró una nena de 14 años con un arma en el curso y disparo dos veces, la policía rodea el colegio, así entraba con el arma pic.twitter.com/zP17EazZdI — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) September 10, 2025

De inmediato, la escuela 4-042 fue desalojada y los alumnos fueron llevados preventivamente, solo como punto de encuentro, al Hospital de La Paz. Las autoridades pidieron que los padres retiraran a sus hijos en ese lugar.

La adolescente, de 14 años y alumna de segundo año del secundario, es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis.

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Llegó a La Paz el cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.

También se desplazaron al lugar autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia. No hubo heridos.