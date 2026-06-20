Al menos cinco personas mueren este sábado en ataques israelíes en el sur de Líbano, a pesar de la nueva tregua en vigor desde este viernes entre Israel y el grupo proiraní libanés Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) dijo que hay bombardeos israelíes contra más de una docena de localidades después de la medianoche y hasta la mañana de este sábado, muchos de ellos en la zona de Nabatieh y sus alrededores.

La NNA precisó que tres personas murieron en los ataques contra la localidad de Arab Salim, mientras que una falleció en Deir Zahrani y otra tras "un ataque de un dron enemigo contra una motocicleta" a la entrada de la localidad de Dweir.

El ejército libanés afirmó que uno de sus soldados falleció por "un bombardeo enemigo israelí" en el sur del país, a pesar del nuevo alto al fuego anunciado un día antes entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá. El deceso se produjo cerca de la ciudad meridional de Nabatieh, según informó la propia fuerza armada.

Ante la continuidad de las hostilidades en la región, la institución militar manifestó en un comunicado oficial que "la continuación de los brutales ataques israelíes tiene como objetivo obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano".