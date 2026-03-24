El ejército israelí informó que Irán lanzó una serie de misiles contra Israel, mientras que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) había señalado el lunes que los bombardeos sobre Irán no habían detenido pese al anuncio del presidente Donald Trump sobre las negociaciones que habría en curso para poner fin al conflicto.

Según señalaron medios internacionales, el ataque iraní sucedió un día después de que el presidente estadounidense dijera que se habían mantenido conversaciones "muy buenas y productivas" destinadas a detener el conflicto en Medio Oriente.

En tanto, el lunes el Mando Central estadounidense difundió un mensaje en la red social X en el que indicó: “Las fuerzas de Estados Unidos continúan atacando agresivamente objetivos militares iraníes con munición de precisión”.

Por otro lado, funcionarios israelíes habrían señalado que Trump parecía decidido a llegar a un acuerdo, pero que consideraban muy improbable que Irán aceptara las demandas estadounidenses en una nueva ronda de negociaciones, según un informe de Reuters.

En tanto, el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei se encontraría "herido y aislado", a la vez que "no responde a los mensajes que se le envían", según indicaron funcionarios de seguridad de Estados Unidos e Israel a un medio estadounidense.

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Además, según dos altos funcionarios israelíes, se esperaba que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convoque una reunión de funcionarios de seguridad para dialogar sobre el intento de Trump de llegar a un acuerdo con Irán, ya que, ambos habrían mantenido una charla.

🇮🇷🇮🇱 Scenes from Tel Aviv after Iranian missile fragments struck the area.



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De todas maneras, se supo que el primer ministro israelí también afirmó que Israel seguirá atacando a Irán y Líbano incluso mientras Estados Unidos considera un alto el fuego.