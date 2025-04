Un acalorado debate sobre la inseguridad y la edad de imputabilidad de los menores se desató en la mesa de "Almorzando con Juana Viale" entre la bailarina Noelia Marzol y el periodista especializado en policiales Ricardo Canaletti.

La discusión comenzó cuando Canaletti abordó la complejidad del tema de la edad de imputabilidad, advirtiendo sobre los prejuicios existentes contra los jóvenes que, a su entender, obstaculizan un análisis racional. "El tema de la edad es una cuestión muy compleja, que lleva fácilmente a tomar una posición sin haber analizado nada. Creo que hay un prejuicio contra los jóvenes, siempre lo hubo, y ese prejuicio se antepone a cualquier tipo de razonamiento que vos quieras intentar cuando abordas el tema de los menores”, sostuvo el periodista.

Noelia Marzol intervino, sugiriendo que el problema radica más en las redes sociales, la televisión y la comunicación que en la escuela en sí. Canaletti respondió a esta observación diferenciando educación de instrucción.

El punto álgido del cruce se produjo cuando Marzol hizo referencia a casos extremos de violencia juvenil, como el de una joven arrastrada varios metros, calificando al agresor como una "bestia". Ante esta afirmación, Canaletti reaccionó enfáticamente: "No, no es una bestia". Marzol insistió en su postura, apelando a una reacción visceral: "Sí, yo creo que sí. Si fuera mi hija…".

"Canaletti":

Por el cruce de Ricardo Canaletti con Noelia Marzol pic.twitter.com/XUu6LK0nv7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 6, 2025

Canaletti replicó, señalando la diferencia entre la reacción personal ante un hecho aberrante y el análisis necesario para buscar soluciones. "Sí, pero no es tu hija. Hay gente que se pone a ver esto para tratar de solucionarlo, y hay otra gente que se pone a ver esto para ver cómo reacciona frente al hecho. Por supuesto, ya sabemos cómo reaccionás vos". Juana Viale intervino en ese momento, calificando el caso mencionado por Marzol como "aberrante".

La bailarina redobló la apuesta, expresando: "Para mí ni siquiera se titula persona ese ser", a lo que Canaletti objetó: "¿Vos sabés querés tener dos víctimas? Contra una expresión visceral no se puede hacer nada. Eso es porque vos lo lees en los diarios, pero ¿sabés cuántos chicos mata la policía por día? Tengamos un panorama completo, si vamos a poner el eje ante una reacción visceral frente a un hecho particular, entonces tomemos todos los hechos que involucran a menores y vamos a saber dónde estamos parados".

El periodista añadió que la solución a la problemática de la inseguridad pasa por mejorar las condiciones de vida de la población y recordó que la legislación actual establece la no punibilidad para menores de 14 años, una mirada que consideró "bastante extrema".

Noelia Marzol, por su parte, manifestó no considerar su postura como extrema y afirmó estar allí para representar la opinión de mucha gente que no comparte la visión de Canaletti. "No sé si extrema, creo que no hay capacidad para hacerlo en la argentina. Vine para ser la vocera de un montón de gente que no piensa de la misma manera", concluyó la bailarina.