Romina Scalora fue víctima de un hecho de inseguridad este martes 28 de octubre por la noche, mientras se trasladaba en un taxi por el barrio de Flores.

"Le acaban de robar al taxista con el que viajaba en zona Flores. Le rompieron el vidrio que, obvio, me saltó hasta a mí. Le metieron un chumbo y le sacaron el celular", relató la panelista de LAM en su cuenta de X.

"El taxista salió a toda velocidad a correrlos y yo me tuve que tirar con el coche en movimiento. Estoy bien. Cuídense. Está muy jodido", detalló la influencer, que rápidamente comenzó a recibir mensajes consultando si estaba bien.

Le acaban de robar al taxista con el que viajaba en zona Flores. Le rompieron el vidrio que obvio me saltó hasta a mi, le metieron un chumbo y le sacaron el celular. El taxista salio a toda velocidad a correrlos y yo me tuve que tirar con el coche en movimiento. Estoy bien.… — #LaRomi (@LaRomiScalora) October 29, 2025

Afortunadamente, Romina salió ilesa del robo, aunque quedó muy asustada por el violento momento que le tocó vivir. “Me asustó mucho cómo (el taxista) salió a las chapas a correrlos. Ahora me da culpa haberme bajado, pero te juro que fue lo único en lo que pensé”, aseguró.

La panelista de LAM ni siquiera vio en dónde se tiró, pero fue la primera reacción que tuvo al sentir que estaba en peligro su vida: "¿Cómo se puede pensar eso en un microsegundo? Él los salió a correr y estaban armados. Me asusté".

"Le metieron el arma adentro del auto conmigo atrás. Me dio menos miedo pegarme un golpe en una calle de barrio cero transitada que la idea de que se dieran vuelta y dispararan. Me di un machucón nomás, nada serio", aclaró.

Puede interesarte

Ya un poco más relajada, contó cuál fue el consejo que le dio su madre: “Amo que cuando tengo un momento de mucho estrés mi mamá siempre me manda a tomarme UN IBUPROFENO antes de dormir. Ella cree que es la pasta mágica. De 600. En el de 400 ella no cree”.