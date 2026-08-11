El terremoto en Colombia de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 dejó un balance preliminar de 132 fallecidos y 570 heridos, mientras los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del occidente y centro del país. El informe fue entregado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

El sismo causó, además, daños graves en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, con declaración de desastre nacional y rescates aún en marcha. El Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), desplazó ministros y equipos de emergencia a las áreas impactadas y movilizó maquinaria pesada y aeronaves desde Bogotá y Antioquia.

Las principales afectaciones se concentran en departamentos del occidente y centro del país como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, donde continúan las labores de búsqueda entre estructuras derrumbadas. Varios departamentos enviaron cuadrillas de rescate, mientras el Ejecutivo reforzó la respuesta en las zonas afectadas.

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De la Espriella canceló su agenda para supervisar la respuesta estatal y ordenó a la Ungrd elaborar un informe integral de daños y necesidades. En un mensaje a la nación el mandatario afirmó que “el Estado está presente y toma acción”. También buscó transmitir respaldo a las zonas devastadas. “Colombia está unida y saldremos adelante juntos. No están solos”, dijo.

Toque de queda y refuerzo del rescate en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, decretó toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. ante el riesgo de alteración del orden público. La medida fue adoptada tras reportes de amenazas de saqueos en varias zonas de la capital del Valle del Cauca.

Éder confirmó además la militarización de sectores como las comunas 17 y 19 con patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército. A la vez, la ciudad recibirá 92 rescatistas adicionales para intervenir en edificios colapsados.

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De ese total, 60 llegarán desde Bogotá y 32 pertenecen a las Fuerzas Militares. Las autoridades insistieron en que las primeras 48 horas son decisivas para hallar personas con vida bajo los escombros.

Daños en viviendas, hospitales, vías y aeropuertos

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno nacional hasta ahora, el terremoto dañó 1.575 viviendas y destruyó por completo 37, además de provocar el colapso de 61 edificios residenciales y comerciales. En Pereira, Cali y Manizales hubo construcciones con derrumbes totales o parciales, con personas atrapadas en su interior.

En Colombia, a unos albañiles los agarro el terremoto arriba de un edificio en construcción ☠️☠️☠️



El ingeniero se acaba de ganar 50 amigos de por vida pic.twitter.com/ft89QM7Qg4 — ElBuni (@therealbuni) August 10, 2026

Manizales: colapsó una de las torres de la catedral, con daños graves en ese monumento histórico. En Cali se desplomaron más de 20 estructuras y en el barrio El Lido colapsó por completo un edificio.

Cali: el Hospital Universitario del Valle sufrió un colapso parcial, mientras siete grandes instituciones sanitarias fueron evacuadas por fallas estructurales. Algunas unidades de cuidados intensivos quedaron inaccesibles y en Valle del Cauca hubo pacientes atrapados bajo escombros. En el sector educativo, al menos 52 escuelas resultaron afectadas, incluida una con daños estructurales graves en Nilo, Cundinamarca.

🇨🇴 | El Hospital Universitario del Valle en Cali sufrió un colapso parcial tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia. La estructura colapsada afectó áreas críticas como pediatría y cuidados intensivos, dejando a varias personas atrapadas entre los escombros. pic.twitter.com/Mf4yh1XHLp — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 10, 2026

Infraestructura vial: registró daños en al menos 18 vías principales, con derrumbes y fracturas, sobre todo en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. La primera apareció la Agencia Nacional de Infraestructura cerró de forma temporal el túnel de Sumapaz y el puente Mariano Ospina para inspecciones técnicas.

Infraestructura aérea: siete aeropuertos suspendieron operaciones: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. En el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira colapsó parte de la infraestructura y ese hecho causó víctimas fatales.

En Valle del Cauca, el 80% de las casas de El Cairo quedó destruido, mientras en Antioquia se reportaron daños en 54 viviendas, además de techos caídos y paredes fracturadas en áreas rurales. También hubo daños importantes en centros comunitarios y templos religiosos.

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La US Geological Survey (Usgs) emitió alerta naranja y calculó pérdidas cercanas a USD649 millones ($2,046 billones). Su sistema Pager estimó que 1,6 millones de personas sintieron sacudidas muy fuertes y hasta 8,9 millones quedaron expuestas a movimientos sísmicos severos en Colombia, Ecuador y Panamá.

Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avancen la remoción y la búsqueda, sobre todo, en zonas con accesos y comunicaciones afectados. En Quibdó los bomberos informaron de personas atrapadas en estructuras colapsadas y daños graves en hospitales y edificios públicos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que la capital no sufrió daños estructurales graves, aunque sí activó alarmas y evacuó edificios de forma preventiva. El funcionario anunció además el envío de 100 rescatistas para apoyar a los departamentos más afectados.