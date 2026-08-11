Los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche del lunes en las ciudades más castigadas por el sismo de magnitud 7,4. Cali y Pereira concentran la mayor cantidad de víctimas, mientras crece el temor de que el número de fallecidos aumente. El Gobierno desplegó fuerzas de seguridad ante reportes de saqueos.

Colombia atraviesa este martes horas decisivas después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste del país. Mientras el número de víctimas fatales ascendió a al menos 224, cientos de rescatistas, policías, militares y voluntarios continúan removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Las tareas se extendieron durante toda la noche y se concentran especialmente en Cali y Pereira, dos de las ciudades más castigadas por el movimiento sísmico. También se registraron víctimas y daños de consideración en Chocó, departamento donde estuvo ubicado el epicentro.

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El panorama todavía es provisorio. Hay personas desaparecidas y otras que permanecen atrapadas, por lo que las autoridades temen que el balance de muertos continúe aumentando a medida que los equipos logren ingresar a las estructuras colapsadas.

El terremoto del lunes fue, según el Servicio Geológico Colombiano, el más potente registrado en el país en lo que va del siglo XXI. Además, durante las horas posteriores se contabilizaron al menos 21 réplicas y se advirtió que podrían producirse nuevos movimientos.

🧑‍🚒 🇨🇴 Rescatan a un hombre en Cali



Capturaron el momento cuando los rescatistas sacaron a un hombre de entre los escombros horas después del terremoto de magnitud 7,4 en el oeste de Colombia



Según los bomberos de Bogotá, Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, fue rescatado con… pic.twitter.com/aRb358gEmk — El Universal (@El_Universal_Mx) August 11, 2026

Cali, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto

Una de las situaciones más dramáticas se vive en Cali, una ciudad de alrededor de 2,2 millones de habitantes. El reporte citado este martes por Reuters contabilizaba al menos 85 muertos y numerosos edificios destruidos o con graves problemas estructurales.

La magnitud de los destrozos obligó a miles de personas a permanecer fuera de sus viviendas. Algunas construcciones quedaron completamente reducidas a escombros y otras presentan inclinaciones que podrían provocar nuevos derrumbes.

❤️🐕🇨🇴 Aplausos y felicidad: logran rescatar a un perro atrapado bajo los escombros tras el terremoto en Colombia



El animal fue localizado en Cali y liberado por un grupo de personas entre los restos de una vivienda afectada por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10… pic.twitter.com/414YFrLiMe — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 11, 2026

Uno de los puntos críticos fue un hospital de la ciudad, donde varios de los pisos superiores colapsaron. Algunos de esos sectores estaban destinados a atención pediátrica y hubo pacientes atrapados.

La emergencia obligó a montar un operativo sanitario improvisado en el exterior: unas 600 personas debieron recibir asistencia en plena calle, rodeadas de restos de mampostería y materiales desprendidos del edificio.

Las imágenes de las últimas horas muestran a bomberos y socorristas trabajando con excavadoras, herramientas manuales y, en algunos casos, removiendo restos con sus propias manos. Entre ellos también hay vecinos que decidieron colaborar espontáneamente con las tareas.

🇨🇴🚨 TERREMOTO EN COLOMBIA: VOLUNTARIOS INTENTAN RESCATAR A PERSONAS ATRAPADAS BAJO LOS ESCOMBROS. pic.twitter.com/iMK1Cz6IiO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

Carmen Yasmín García, una mujer de 43 años que se sumó como voluntaria en Cali, contó que su grupo consiguió rescatar con vida a siete personas de un edificio derrumbado. Sin embargo, todavía buscaban a otras cuatro personas y a un perro que permanecían bajo los restos de la construcción.

Durante las primeras horas posteriores al terremoto también se produjeron rescates que alimentaron la esperanza. En Cali, una beba de seis meses y su madre fueron encontradas con vida debajo de los restos de un edificio de cinco pisos, según informó Caracol Televisión y recogió Reuters.

Pereira: al menos 66 muertos

La situación también es crítica en Pereira, capital del departamento de Risaralda. Las autoridades reportaron 66 víctimas fatales, mientras continúan los operativos para determinar si hay personas atrapadas.

Algunas zonas residenciales quedaron convertidas en montañas de hormigón y estructuras metálicas retorcidas. El terremoto provocó el colapso de edificios y daños severos en diferentes sectores de la ciudad.

Uno de los videos más impactantes fue registrado en el aeropuerto de Pereira. Las imágenes mostraron cómo la estructura se balanceaba violentamente durante el terremoto y cómo grandes fragmentos del techo se desprendían mientras las personas buscaban refugio.

Las operaciones en varios aeropuertos de la región habían sido suspendidas mientras ingenieros realizaban inspecciones para comprobar la seguridad de las terminales.

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Chocó: al menos 13 muertos

En Chocó, el departamento más próximo al epicentro del terremoto, las autoridades informaron 13 fallecidos.

Quibdó sufrió importantes daños en edificaciones y desde las primeras horas posteriores al sismo se desplegaron operativos para determinar el alcance de la destrucción.

En Manizales, en tanto, uno de los símbolos de la ciudad quedó seriamente afectado: el movimiento provocó daños en una de las torres de su histórica catedral.

Toque de queda

A la emergencia humanitaria se sumó una preocupación adicional: los reportes de saqueos en algunas de las zonas afectadas.

El presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el poder apenas unos días antes del terremoto, anunció el despliegue de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia en Cali. Las autoridades también establecieron toques de queda en Cali y Pereira durante la noche del lunes.

El mandatario había declarado previamente el estado de emergencia nacional y establecido como prioridad la búsqueda de personas atrapadas y la asistencia a las familias damnificadas.