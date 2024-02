En medio de la disputa financiera por su divorcio, Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios, ha tomado una decisión sorprendente al poner a la venta la medalla de campeón del mundo que el futbolista obtuvo en Qatar 2022.

Frías reveló en una entrevista con el periodista Matías Vázquez en Socios del Espectáculo que esta medida tiene como objetivo saldar la deuda pendiente de un departamento ubicado en Tigre.

La disputa financiera entre Frías y Palacios se centra en el departamento que adquirieron durante su matrimonio. Según Frías, Palacios se ha mostrado renuente a terminar de pagar el departamento porque no estaba seguro de si le pertenecería a él. "Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania", explicó Frías.

En un giro inesperado, Frías anunció su intención de vender todas las camisetas y la medalla de campeón del mundo de Palacios para saldar la deuda del departamento. "Voy a subastar todo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él", expresó.

Además, la empresaria insinuó tener información impactante sobre la Selección Argentina, sin ofrecer detalles concretos. "A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije", afirmó, dejando entrever la existencia de secretos que podrían generar controversia.

La separación de Exequiel Palacios (24) y Yésica Frías (30) tuvo un desenlace escandaloso después de un matrimonio que se mantuvo casi en secreto hasta julio de 2021. Desde entonces, Frías ha hecho públicas una serie de acusaciones graves contra su exmarido, intensificando una disputa que ha capturado la atención del público y los medios.