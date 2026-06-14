Una joven de 21 años murió este sábado en Brasil tras ser lanzada desde una altura de aproximadamente 40 metros durante una actividad de “rope jump”, una modalidad de salto extremo que utiliza cuerdas de seguridad para amortiguar la caída.

El hecho ocurrió en el denominado Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo. La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

🔥🚨LATEST: Footage has released of the moment the 21-year-old woman was accidentally killed when Entre Cordas workers forgot to attach her safety rope and and threw her off the the “Skeleton Bridge” in Limeira, a city in Brazil’s São Paulo state. pic.twitter.com/HBPYXJxcfs — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 13, 2026

Cómo ocurrió el accidente

Según informaron las autoridades locales, la joven participaba de una actividad organizada por empresas dedicadas a este tipo de experiencias recreativas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los responsables habrían omitido colocar el sistema de seguridad antes de realizar el lanzamiento.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas acompañando a la joven hasta el punto de salto, ubicado sobre una estructura elevada en una zona de sierras y formaciones rocosas.

Los gritos de alarma

Las imágenes que comenzaron a circular tras el accidente registran también momentos de tensión inmediatamente después de la caída.

Según trascendió, segundos después del lanzamiento varias personas advirtieron a los gritos que la participante no tenía colocada la cuerda de seguridad correspondiente.

La actividad quedó interrumpida de inmediato mientras se desplegaba un operativo de emergencia en el lugar.

Investigación y detenidos

Tras el hecho, efectivos policiales iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades de los organizadores y del personal encargado del salto.

Las autoridades informaron que dos de los sospechosos intentaron huir hacia una zona boscosa cercana al puente luego del accidente.

Ambos fueron localizados durante un operativo de búsqueda. En total, seis personas fueron demoradas y trasladadas para prestar declaración ante los investigadores.

El operativo de rescate

Hasta el lugar acudieron equipos del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias de Brasil.

Los rescatistas realizaron las tareas correspondientes en el sector donde cayó la víctima, aunque al arribar constataron que la joven había fallecido como consecuencia del impacto.

La causa continúa bajo investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar eventuales responsabilidades penales.