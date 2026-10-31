Un tiroteo en una tienda de disfraces de Halloween dejó una persona muerta y otras seis heridas en la ciudad de Fairfield, California, Estados Unidos. El ataque ocurrió durante la noche del viernes 30 de octubre, pocas horas antes de la tradicional celebración, y provocó escenas de pánico entre los clientes que se encontraban en el lugar.

El episodio se registró alrededor de las 20.30, hora local, en un comercio de la cadena Spirit Halloween ubicado dentro del centro comercial Solano Town Center, a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco.

Según confirmó el jefe de la Policía de Fairfield, Dan Marshall, siete personas recibieron heridas de bala. Una de ellas murió en el lugar, mientras que las otras seis fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona.

Al menos tres de los heridos permanecían en estado crítico, de acuerdo con el primer informe oficial. Hasta el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas.

Pánico entre los clientes que compraban disfraces

El ataque ocurrió mientras numerosas familias realizaban compras de último momento para Halloween, una de las celebraciones más populares de Estados Unidos.

La tranquilidad del centro comercial se vio interrumpida por una serie de disparos que provocaron corridas y momentos de desesperación.

David Bernal, cuya esposa se encontraba dentro del local cuando comenzó el tiroteo, relató a la cadena KCRA los momentos de tensión que vivió su pareja.

"Escuchó cinco detonaciones fuertes, muy fuertes", contó el hombre, quien explicó que su esposa consiguió escapar por una salida de emergencia.

Según su testimonio, la mujer logró regresar a su casa, aunque permanecía conmocionada por lo sucedido.

"La gente corría, gritaba y lloraba", recordó Bernal al describir la reacción de los clientes que intentaban abandonar el establecimiento.

Otra testigo, Michelle Marie Anderson, contó que se encontraba llevando a su sobrina al centro comercial cuando escuchó a un joven herido pedir ayuda.

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Un importante operativo policial y un sospechoso prófugo

Tras recibir las primeras llamadas de emergencia, efectivos de la Policía de Fairfield acudieron al establecimiento y desplegaron un importante operativo de seguridad.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los investigadores, mientras los equipos médicos asistían a las víctimas.

El jefe policial Dan Marshall explicó que todavía no habían logrado identificar a la persona o las personas responsables del ataque.

"El lugar del crimen sigue siendo escenario de una intensa actividad policial y la investigación continúa", señaló el funcionario durante una conferencia de prensa.

Además, indicó que los detectives estaban entrevistando a testigos y recopilando información para reconstruir lo ocurrido.

Las autoridades tampoco habían determinado si el ataque fue dirigido contra personas específicas o si existió otro motivo detrás del tiroteo.

El FBI se sumó a la investigación

La oficina del FBI en Sacramento informó que enviaría especialistas de su Equipo de Respuesta a la Escena del Crimen para colaborar con la Policía local.

Uno de los principales elementos que analizarán los investigadores son las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el centro comercial.

Marshall señaló que esos registros podrían resultar fundamentales para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del ataque.

El Solano Town Center cuenta con más de 130 locales comerciales y restaurantes, y tenía previsto realizar actividades especiales por Halloween durante este sábado.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que pudiera aportar imágenes o información sobre lo sucedido.

La investigación permanece abierta y todavía no se establecieron las circunstancias que desencadenaron el tiroteo