Ocurrió en la zona comercial de González Catán. Tanto el hombre como la menor fueron brutalmente golpeados a pesar de que no opusieron resistencia. Las cámaras de seguridad del local captaron todo lo ocurrido.

Un hombre y su hija de 10 años fueron víctimas de un violento asalto llevado a cabo por tres delincuentes armados en una heladería ubicada en González Catán, en La Matanza.

Tanto el hombre como la menor fueron brutalmente golpeados a pesar de que no opusieron resistencia. Y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local comercial.

Puede interesarte

Ocurrió cerca de las 21.30 del lunes, cuando el hombre y su hija estaban allí sólo para tomer un helado.

Intempestivamente, tres delincuentes con capuchas y gorras ingresaron armados al local con fines de robo. Y no sólo saquearon el efectivo que había en la caja, sino que buscaban llevarse "lo que fuera".

Estaban vestidos con camperas, capuchas, gorras y guantes. Y uno solo tenía la cara cubierta con un pasamontaña. Los dos restantes, en todo momento, actuaron sin ocultar su rostro.

🚨 Terror en La Matanza



Tres delincuentes armados asaltaron a un hombre dentro de una heladería. Fue golpeado mientras intentaban refugiarse del ataque. El violento hecho ocurrió en un local de Simón Pérez al 5001 en González Catán. pic.twitter.com/PQjYf3enqS — INFORBANO (@Inforbanodiario) June 18, 2026

El hombre se puso cerca de su hija para protegerla. Pero de una manera violenta, dos de los delincuentes, no sólo lo separaron de la menor, sino que además lo amedrentaron apuntándolo permanentemente con el revólver exigiéndole que "les diera todo".

En ningún momento, las víctimas opusieron resistencia. Sin embargo, el accionar violento de los delincuentes fue in crescendo y no conforme con lo que el hombre les había entregado, los agredieron. Tanto a él, como a su hija.

El video es más que elocuente. Lo empujan, lo golpean, lo cachean y le llevan todo lo que las víctimas tenían encima. Puede verse sólo al hombre por el ángulo en la que está ubicada la cámara de seguridad. De frente al mostrador con la caja registradora.

Puede interesarte

Por eso, la menor no se ve en la filmación. La secuencia es corta. Pero demuestra el grado de violencia utilizada por los delincuentes que, a pesar de estar filmándolos, nunca cedieron en su accionar. Un momento de terror para las víctimas.

Los dueños de la heladería confirmaron que vienen sufriendo este tipo de accionar violento varias veces en lo que va del año. Y resaltaron que esto no es de este año nomás. Contaron que durante julio de 2022, cinco fueron los robos violentos que debieron soportar.

"Hay una falta de respuesta alarmante en la policía. Entran, rompen, roban a cualquier hora. L agente tiene miedo de venir. Ya ni sé la cantidad de denuncias que tenemos hechas, pero todo sigue igual. Nadie hace nada", se resignó la dueña del local